Telegram подолав позначку в 1 мільярд користувачів: Дуров назвав WhatsApp "дешевою імітацією"

Засновник і власник Telegram Павло Дуров повідомив, що месенджер офіційно перетнув рубіж у 1 мільярд активних користувачів на місяць. Таким чином, Telegram став другою за популярністю платформою для обміну повідомленнями у світі, поступаючись лише WhatsApp (якщо не враховувати китайський WeChat).

У своєму Telegram-каналі Дуров прокоментував досягнення месенджера і жорстко висловився щодо конкурента – WhatsApp, повідомляє 24 Канал.

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Попереду нас тільки WhatsApp – дешева, розбавлена імітація Telegram. Протягом років вони відчайдушно намагалися копіювати наші нововведення, спалюючи мільярди на лобіювання та PR-кампанії, щоб уповільнити нас. Вони провалилися. Telegram виріс, став прибутковим і, на відміну від нашого конкурента, зберіг незалежність. І це тільки початок,

– написав Дуров на своїй сторінці.

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Окрім кількості користувачів, Дуров також повідомив про активність аудиторії: в середньому кожен користувач відкриває застосунок 21 раз на день і проводить у ньому 41 хвилину. Прибуток компанії за 2024 рік склав 547 мільйонів доларів.

Дуров зазначив, що Telegram продовжує удосконалювати систему модерації та впроваджує механізми, пов’язані зі штучним інтелектом, для розв’язання потенційних проблем. Водночас він наголосив, що платформа не має наміру жорстко контролювати висловлювання користувачів.

Нагадаємо, що напередодні Павло Дуров покинув Францію після звинувачень у злочинах, пов'язаних з організованою злочинністю. Його затримали у серпні 2024 року в Парижі, відпустили під заставу, а тепер він покинув країну з дозволу суду.