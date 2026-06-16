Новий пристрій аналізує ваш сон і випускає аромати в потрібний момент

На ринку технологій для здоров'я з'явився незвичний пристрій, який поєднує штучний інтелект, сенсори та ароматерапію. Розробники стверджують, що система не просто відстежує сон, а намагається активно покращувати його якість протягом ночі.

Стартап Kimba представив однойменний пристрій для покращення сну, який використовує штучний інтелект і персоналізовані аромати. На відміну від більшості сучасних трекерів сну, що лише збирають статистику, новинка має активно впливати на процес відпочинку. Про це пише Cnet.

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Як працює система Kimba?

Пристрій встановлюється біля ліжка та оснащений набором датчиків, які аналізують дихання, рухи тіла, рівень освітлення, сторонні шуми та навіть хропіння. Також система може підключатися до популярних носимих гаджетів, зокрема Apple Watch, Fitbit, Oura Ring і пристроїв Garmin.

Отримані дані використовуються для керування ароматичними капсулами, розміщеними всередині пристрою. У потрібний момент система випускає певні запахи, які, за задумом розробників, допомагають заснути, підтримувати глибокий сон або покращувати відновлення організму.

Перед початком використання власник проходить спеціальне опитування в мобільному застосунку Kimba.

Система збирає інформацію про проблеми зі сном, звички, спосіб життя та бажані результати. На основі цих даних формується індивідуальний профіль користувача та підбираються перші ароматичні капсули.

Наразі компанія пропонує 12 різних ароматичних формул на водній основі з рослинних компонентів.

Серед них:

Soft Blue з римською ромашкою для полегшення засинання;

Golden Grove з австрійським сандалом для розслаблення організму;

Lemon Calm із болгарською мелісою для зниження тривожності.

Капсули змінюються кожні три місяці та входять до підписки сервісу.

Як штучний інтелект керує ароматами?

Після налаштування система починає аналізувати фізіологічні показники користувача під час кожної ночі.

Штучний інтелект оцінює варіабельність серцевого ритму, особливості дихання, рухову активність та дані з підключених носимих пристроїв.

За словами засновника компанії Бена Фуксбрунера, алгоритми визначають не лише який аромат використовувати, а й коли саме його подавати та в якій кількості. Розробники стверджують, що система постійно навчається. Чим довше людина користується пристроєм, тим краще він розуміє її особливості сну та ефективніше підбирає ароматичні комбінації.

"Моделі машинного навчання вивчають, як змінюються патерни сну з часом і чим вони відрізняються у різних людей. Оскільки мета Kimba вимірювана – покращення якості сну, його безперервності, відновлення та когнітивної продуктивності – система може постійно оцінювати та оптимізувати свої алгоритми на основі реальних результатів", – пояснив Бен Фуксбрунер.

Хто створив Kimba?

Засновником стартапу став Бен Фуксбрунер – колишній командир підрозділу спеціального призначення.

Ідея пристрою виникла після того, як він пережив важке поранення та зіткнувся з посттравматичним стресовим розладом і хронічним безсонням. До розробки також долучилися фахівці зі сну та нейробіології. Однією з ключових учасниць проєкту стала експертка з нейробіології та нюху Анат Арзі.

За її словами, запахи мають унікальну здатність впливати на роботу мозку під час сну без пробудження людини.

"Вплив сенсорних стимулів під час сну є надзвичайно важливим. Нюхова стимуляція особливо корисна, оскільки може впливати на мозкову активність, не пробуджуючи людину", – зазначила дослідниця.

Що відомо про дослідження та конфіденційність?

За даними компанії, Анат Арзі провела дослідження за участю 50 добровольців протягом 48 ночей. Результати показали покращення якості сну та когнітивних показників учасників. Детальні результати планують представити на наукових конференціях пізніше цього року.

Також під керівництвом ізраїльського спеціаліста зі сну Перетца Лаві тривають ще два клінічні дослідження. Одне з них використовує полісомнографію – повноцінний медичний аналіз сну, а інше вивчає потенціал технології для людей із посттравматичним стресовим розладом.

Окремо розробники наголошують на захисті приватності. Пристрій не має камер, а звукові сенсори реагують лише на сигнали, пов'язані зі сном, наприклад хропіння. За словами компанії, розмови користувачів не записуються та не зберігаються.

Уся інформація шифрується як під час передачі, так і під час зберігання. У Kimba заявляють, що дані використовуються виключно для персоналізації сну та не передаються рекламодавцям чи стороннім компаніям.

Скільки коштує система?

Попереднє замовлення Kimba наразі коштує 299 доларів. У цю суму входять сам пристрій, доступ до застосунку, шість місяців підписки та доставка ароматичних капсул.

Після завершення початкового періоду користувачі можуть продовжити підписку за тією ж ціною – 299 доларів кожні шість місяців. Таким чином річна вартість використання системи становить близько 600 доларів.

Якщо заявлені можливості підтвердяться незалежними дослідженнями, Kimba може стати одним із найцікавіших прикладів використання штучного інтелекту не для роботи чи розваг, а для безпосереднього впливу на здоров'я та якість сну.