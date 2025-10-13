Уже завтра, 14 жовтня 2025 року, компанія Microsoft офіційно завершує підтримку операційної системи Windows 10. Це рішення торкнеться мільйонів комп'ютерів по всьому світу, включно з Україною, де ця ОС досі залишається надзвичайно популярною. Користувачі постають перед вибором, який визначить безпеку їхніх даних та майбутнє їхніх пристроїв.

Що це означає для звичайного користувача?

Для звичайного користувача припинення підтримки Windows 10 означає, що комп'ютер перестане отримувати оновлення безпеки, виправлення помилок та технічну підтримку від Microsoft. Хоча операційна система продовжить працювати, її використання стане значно ризикованішим, зокрема пристрої стануть вразливішими до вірусів, шкідливого програмного забезпечення та кібератак. Враховуючи, що станом на осінь 2025 року ця операційна система все ще встановлена на понад 40% комп'ютерів у світі та на майже 54% пристроїв в Україні, проблема є надзвичайно масштабною, пише 24 Канал з посиланням на Tom's Guide.

Дивіться також Штучний інтелект може допомогти вам знайти роботу: зробіть ці три дії, щоб отримати оффер

Основні наслідки для користувачів після 14 жовтня 2025 року:

Підвищена вразливість до вірусів . Відсутність оновлень безпеки зробить ваш комп'ютер легкою ціллю для вірусів, зловмисного програмного забезпечення та хакерських атак. Це головний ризик для всіх, хто продовжуватиме користуватися системою.

. Відсутність оновлень безпеки зробить ваш комп'ютер легкою ціллю для вірусів, зловмисного програмного забезпечення та хакерських атак. Це головний ризик для всіх, хто продовжуватиме користуватися системою. Проблеми з продуктивністю та сумісністю . З часом комп'ютер може почати працювати повільніше. Нові версії програм та ігор можуть працювати нестабільно або взагалі не запускатися, оскільки розробники перестануть оптимізувати їх для застарілої ОС.

. З часом комп'ютер може почати працювати повільніше. Нові версії програм та ігор можуть працювати нестабільно або взагалі не запускатися, оскільки розробники перестануть оптимізувати їх для застарілої ОС. Припинення підтримки ПЗ . Програми, зокрема пакети Microsoft 365 та Office (версії 2016, 2019, 2021), також стануть вразливішими до загроз, а їхня стабільність може знизитися.

. Програми, зокрема пакети Microsoft 365 та Office (версії 2016, 2019, 2021), також стануть вразливішими до загроз, а їхня стабільність може знизитися. Погіршення ігрового досвіду . Геймери зіткнуться зі зниженням продуктивності (падіння FPS), збоями в іграх та відсутністю доступу до нових технологій, таких як DirectStorage. Нові ігри можуть вимагати новіших версій ОС і просто не запускатимуться на Windows 10. Онлайн-ігри, що вимагають постійних оновлень (наприклад, Fortnite або Call of Duty), можуть стати нестабільними.

. Геймери зіткнуться зі зниженням продуктивності (падіння FPS), збоями в іграх та відсутністю доступу до нових технологій, таких як DirectStorage. Нові ігри можуть вимагати новіших версій ОС і просто не запускатимуться на Windows 10. Онлайн-ігри, що вимагають постійних оновлень (наприклад, Fortnite або Call of Duty), можуть стати нестабільними. Відсутність технічної підтримки. Microsoft більше не надаватиме консультацій та допомоги з будь-яких питань, пов'язаних з Windows 10.

Які варіанти лишаються?

Основний заклик Microsoft – переходити на Windows 11. Проте цей варіант доступний не всім, оскільки нова ОС має суворі системні вимоги, зокрема наявність криптографічного модуля TPM 2.0 та сучасного процесора. Багато комп'ютерів, які без проблем працюють на Windows 10, не відповідають цим критеріям. Також для оновлення потрібен обліковий запис Microsoft, що викликає занепокоєння у деяких користувачів щодо конфіденційності.

Для тих, чиї пристрої не підтримують Windows 11, або хто не готовий до оновлення, існує кілька шляхів:

Придбати новий комп'ютер . Це найпростіший, але й найдорожчий спосіб отримати сучасну та захищену систему.

. Це найпростіший, але й найдорожчий спосіб отримати сучасну та захищену систему. Скористатися платною програмою розширених оновлень безпеки (ESU) . Microsoft пропонує можливість отримувати критичні оновлення ще протягом трьох років. Вартість для приватних користувачів становить близько 30 доларів США за перший рік, а для бізнес-клієнтів – 61 долар. Ціна буде зростати з кожним наступним роком. Щоб скористатися програмою, потрібно мати останню версію Windows 10 та обліковий запис Microsoft.

. Microsoft пропонує можливість отримувати критичні оновлення ще протягом трьох років. Вартість для приватних користувачів становить близько 30 доларів США за перший рік, а для бізнес-клієнтів – 61 долар. Ціна буде зростати з кожним наступним роком. Щоб скористатися програмою, потрібно мати останню версію Windows 10 та обліковий запис Microsoft. Продовжувати користуватися Windows 10 без підтримки. Це найризикованіший варіант. Окрім загроз безпеці, з часом користувачі зіткнуться з тим, що розробники стороннього програмного забезпечення також припинять підтримку своїх продуктів для старої ОС. Наприклад, Microsoft уже оголосила, що з 14 жовтня 2025 року припинить роботу програми OneNote на пристроях з Windows 10.

Рішення Microsoft викликало критику з боку громадських організацій. Вони зазначають, що це змусить мільйони людей витрачати гроші на нові пристрої, навіть якщо старі ще цілком працездатні, пише CoPIRG Foundation. Це, своєю чергою, призведе до значного збільшення кількості електронних відходів.

Активісти також наголошують, що споживачі втомилися від техніки з коротким життєвим циклом, яку неможливо ремонтувати чи підтримувати, та заслуговують на довговічніші технології. Опитування показують, що приблизно чверть користувачів планують ігнорувати завершення підтримки, а кожен сьомий готується до купівлі нового ПК.