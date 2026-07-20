Напад на центр обробки даних Microsoft: активісти закидали будівлю кульками з кислотою

У Амстердамі радикальні екоактивісти вдалися до крайніх заходів у боротьбі проти розширення впливу технологічних корпорацій. Учасники руху Extinction Rebellion здійснили хімічну атаку на майданчик, де зводять новий центр обробки даних, призначений для потреб компанії Microsoft.

Диверсія з повітряними кульками

Інцидент стався вночі поблизу станції Слотердайк. Група активістів перекинула через паркан будівельного майданчика десятки повітряних кульок, наповнених специфічною хімічною сумішшю. До складу "коктейлю" входили перекис водню, оцтова кислота, сіль та акрилова фарба. За задумом організаторів, цей розчин мав роз'їсти бетонний фундамент і прискорити корозію сталевої арматури, пише The Register.

Об'єкт будує британська компанія Pure Data Centres Group. За планом, комплекс складатиметься з трьох веж заввишки 85 метрів кожна. Загальна потужність центру становитиме 78 мегават.

Попри офіційну заборону на будівництво гігантських дата-центрів в Амстердамі, розробники використали юридичну лазівку: розділили об'єкт на три окремі споруди, що дозволило класифікувати їх як менші центри.

Ми повинні об'єднати зусилля і чинити опір антидемократичній владі цієї невеликої групи найбагатших людей,

– прокоментував речник Extinction Rebellion Мартін Деккер.

Технології проти екології та етики

Активісти наголошують, що дата-центри споживають колосальну кількість електроенергії та води. Наприклад, аналогічний об'єкт Microsoft у Мідденмері вже використовує понад 1 відсоток усієї електроенергії Нідерландів.

Окрім екологічних претензій, рух Extinction Rebellion виступає проти розвитку штучного інтелекту, який, на їхню думку, позбавляє людей робочих місць і використовує результати праці митців без їхньої згоди.

До політичних мотивів додалися і звинувачення у підтримці військових конфліктів. Активісти згадали дані розслідування 2025 року, згідно з якими Microsoft нібито дозволила ізраїльській армії зберігати дані про мільйони телефонних розмов палестинців у своїх сховищах для координації авіаударів.

Кліматична та екологічна криза не може розглядатися окремо від дій Ізраїлю щодо палестинців або боротьби проти руйнівного впливу ШІ,

– додав Мартін Деккер.

Представники Pure Data Centres Group заявили, що атака не вплинула на графік робіт, а фундамент залишився неушкодженим. Компанія вже звернулася до правоохоронних органів і планує подати до суду на організаторів акції.

Попри це, активісти Extinction Rebellion обіцяють продовжувати подібні напади на інші технологічні об'єкти, щоб зупинити розширення цифрової інфраструктури, яку вони вважають шкідливою для планети.