Уперше в світі: Китай, здається, визначився, хто відповідальний за аварії в режимі автопілота

Уряд Китаю розглядає нові правила дорожнього руху, які кардинально змінять підхід до безпілотних автомобілів. Якщо ініціативу ухвалять, відповідальність за порушення правил у режимі повного автопілота ляже не на водія, а на компанію-виробника.

Новий закон готується

Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників розпочав розгляд оновленого закону про безпеку дорожнього руху. Як повідомляє CnEVPost із посиланням на телеканал CCTV, документ містить 9 розділів і 170 статей. Головним нововведенням став окремий розділ під назвою "Спеціальні положення для автономних транспортних засобів".

Згідно з проєктом, якщо автомобіль порушує правила під час роботи в повністю автономному режимі, виробник або імпортер візьме на себе обробку цих порушень. Водночас це не означає, що компанії автоматично виплачуватимуть компенсації за всі аварії – йдеться насамперед про юридичний супровід самих порушень.

Чим відрізняється повний автопілот від систем допомоги водієві

Законодавці чітко розділили повноцінні безпілотники та машини з функціями допомоги водієві. Влада продовжує класифікувати транспортні засоби, які використовують лише допоміжні системи, як звичайні автомобілі. Відповідно, відповідальність за їхнє керування повністю несе людина за кермом.

Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю зазначає, що цього року рівень проникнення систем допомоги водієві другого рівня у пасажирських авто досяг 70,5 відсотка. Натомість навігація на автопілоті охопила 34,2 відсотка ринку. Тому нові вимоги стосуватимуться переважно високотехнологічних моделей, які отримають дозвіл на виїзд на дороги загального користування найближчим часом.

Які стандарти для автономного водіння готують у Китаї

Запропоновані зміни доповнюють обов'язковий технічний стандарт для систем автономного водіння рівнів L3 та L4, який набуде чинності 1 липня 2027 року. Цей регламент вимагає, щоб автопілот забезпечував рівень безпеки, який не поступається навичкам уважного водія. Крім того, системи рівня L3 повинні вміти контролювати, чи здатна людина перехопити керування в екстреній ситуації.

Перші дозволи на використання систем L3 для звичайних легкових автомобілів Китай видав ще у грудні 2025 року. Їх отримали бренди Deepal від компанії Changan Automobile та Arcfox від BAIC Group.

Попри активний розвиток технологій, головним викликом для правоохоронців стане визначення того, чи працював автопілот у момент порушення. Наразі опублікований документ не пояснює, як саме поліція отримуватиме доступ до даних автомобіля та які докази використовуватимуть у разі суперечок.

Які ще обмеження закладені в законопроєкті

Окрім регулювання безпілотників, законопроєкт посилює вимоги до звичайних водіїв. Документ суворо обмежує використання мобільних телефонів і перегляд відео під час руху. Також влада планує боротися з несанкціонованою діяльністю, яка заважає руху на громадських дорогах.

Наразі проєкт проходить лише перше читання. Депутати можуть внести суттєві зміни до тексту під час наступних обговорень, тому нові правила ще не набули чинності.