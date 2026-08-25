Готовится новый закон

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей приступил к рассмотрению обновленного закона о безопасности дорожного движения. Как сообщает CnEVPost со ссылкой на телеканал CCTV, документ содержит 9 разделов и 170 статей. Главным нововведением стал отдельный раздел под названием "Особые положения для автономных транспортных средств".

Согласно проекту, если автомобиль нарушает правила во время работы в полностью автономном режиме, производитель или импортер возьмет на себя ответственность за эти нарушения. В то же время это не означает, что компании будут автоматически выплачивать компенсации за все аварии – речь идет, прежде всего, о юридическом сопровождении самих нарушений.

Почему отличается полный автопилот от систем помощи водителю

Законодатели четко разделили полноценные беспилотные автомобили и машины с функциями помощи водителю. Власти по-прежнему классифицируют транспортные средства, использующие только вспомогательные системы, как обычные автомобили. Соответственно, ответственность за их управление полностью несет человек за рулем.

Министерство промышленности и информационных технологий Китая отмечает, что в этом году уровень проникновения систем помощи водителю второго уровня в пассажирские автомобили достиг 70,5 процента. В то же время навигация на автопилоте охватила 34,2 процента рынка. Поэтому новые требования коснутся преимущественно высокотехнологичных моделей, которые получат разрешение на выезд на дороги общего пользования в ближайшее время.

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Какие стандарты для автономного вождения готовят в Китае

Предложенные изменения дополняют обязательный технический стандарт для систем автономного вождения уровней L3 и L4, который вступит в силу 1 июля 2027 года. Этот регламент требует, чтобы автопилот обеспечивал уровень безопасности, не уступающий навыкам внимательного водителя. Кроме того, системы уровня L3 должны уметь контролировать, способен ли человек перехватить управление в экстренной ситуации.

Первые разрешения на использование систем L3 для обычных легковых автомобилей Китай выдал еще в декабре 2025 года. Их получили бренды Deepal от компании Changan Automobile и Arcfox от BAIC Group.

Несмотря на активное развитие технологий, главным вызовом для правоохранительных органов станет определение того, работал ли автопилот в момент нарушения. На данный момент опубликованный документ не объясняет, как именно полиция будет получать доступ к данным автомобиля и какие доказательства будут использоваться в случае споров.

Что еще ограничений заложено в законопроекте

Помимо регулирования беспилотных транспортных средств, законопроект ужесточает требования к обычным водителям. Документ строго ограничивает использование мобильных телефонов и просмотр видео во время движения. Также власти планируют бороться с несанкционированной деятельностью, мешающей движению на общественных дорогах.

Сейчас законопроект проходит лишь первое чтение. Депутаты могут внести существенные изменения в текст в ходе последующих обсуждений, поэтому новые правила еще не вступили в силу.