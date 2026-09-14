Китай кидає виклик США: Сі Цзіньпін пропонує створити зону відкритого ШІ у країнах BRICS

Під час саміту BRICS у Нью-Делі голова КНР Сі Цзіньпін висунув ініціативу щодо створення спеціальної зони відкритого штучного інтелекту. Пекін прагне об'єднати зусилля країн блоку для розробки спільних мовних моделей та освітніх програм.

Нова ініціатива Пекіна у технологічній гонці

Під час виступу на саміті в Індії голова КНР Сі Цзіньпін запропонував сформувати для країн BRICS відкриту та інклюзивну зону штучного інтелекту, повідомляє видання Euronews.

На відміну від американських розробників, які частіше обирають закриті алгоритми, китайські технологічні компанії активно створюють моделі з відкритим кодом. Ініціатива передбачає спільну розробку великих мовних моделей, розгортання хмарних платформ для цифрової промисловості й створення спеціалізованих дослідницьких центрів для навчання молодих фахівців.

Світ без правил схожий на перехрестя без світлофорів, де хаос і безлад стануть неминучими,

– сказав Сі Цзіньпін, чиї хакери за допомогою того самого ШІ сьогодні створюють хаос, якого досі світ не бачив.

Застереження партнерам та альтернативні пропозиції

Технологічна ініціатива Китайської Народної Республіки пролунала на тлі застережень від інших учасників саміту. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді підкреслив, що перетворення технологій та критично важливих мінералів на геополітичну зброю може зруйнувати єдність блоку. Своєю чергою, представники інших країн запропонували власні бачення щодо безпеки інновацій.

Наша відповідальність полягає в тому, щоб гарантувати, що людське врядування просувається так само швидко, як і сам штучний інтелект,

– заявив президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса.

Масштаби співпраці

Очевидно, головувати в цій ініціативі буде Китай, як головний гравець блоку BRICS і країна, котра на цей момент має найбільше розробок у сфері ШІ, зокрема з відкритим кодом.

Який внесок мали б зробити інші країни, поки незрозуміло, але можна припустити, що їх Сі Цзіньпін бачить лише як споживачів, які використовуватимуть китайські розробки й тим самим добровільно зливатимуть всі свої дані прямо на сервери китайських спецслужб. Імовірно, застосування ШІ передбачається в різних сферах – від приватного використання й освіти до підприємств, урядових установ і військових структур.

Майбутні правила регулювання штучного інтелекту Сі Цзіньпін планує обговорити з президентом США Дональдом Трампом під час свого візиту до Сполучених Штатів Америки.