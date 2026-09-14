Новая инициатива Пекина в технологической гонке

Во время выступления на саммите в Индии председатель КНР Си Цзиньпин предложил создать для стран БРИКС открытую и инклюзивную зону искусственного интеллекта, сообщает издание Euronews.

В отличие от американских разработчиков, которые чаще выбирают закрытые алгоритмы, китайские технологические компании активно создают модели с открытым исходным кодом. Инициатива предусматривает совместную разработку больших языковых моделей, развертывание облачных платформ для цифровой промышленности и создание специализированных исследовательских центров для обучения молодых специалистов.

Мир без правил похож на перекресток без светофоров, где хаос и беспорядок станут неизбежными,

– сказал Си Цзиньпин, чьи хакеры с помощью того же ИИ сегодня создают хаос, которого мир до сих пор не видел.

Предостережения партнерам и альтернативные предложения

Технологическая инициатива Китайской Народной Республики прозвучала на фоне предостережений со стороны других участников саммита. Премьер-министр Индии Нарендра Моди подчеркнул, что превращение технологий и критически важных минералов в геополитическое оружие может разрушить единство блока. В свою очередь, представители других стран предложили собственное видение безопасности инноваций.

Наша ответственность заключается в том, чтобы гарантировать, что управление человечеством развивается так же быстро, как и сам искусственный интеллект,

– заявил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса.

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Масштабы сотрудничества

Очевидно, что лидером этой инициативы будет Китай, как главный игрок блока БРИКС и страна, которая на данный момент располагает наибольшим количеством разработок в сфере ИИ, в частности с открытым исходным кодом.

Какой вклад должны будут внести другие страны, пока неясно, но можно предположить, что Си Цзиньпин рассматривает их лишь как потребителей, которые будут использовать китайские разработки и тем самым добровольно передавать все свои данные прямо на серверы китайских спецслужб. Предположительно, применение ИИ предполагается в различных сферах – от частного использования и образования до предприятий, правительственных учреждений и военных структур.

Будущие правила регулирования искусственного интеллекта Си Цзиньпин планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом во время своего визита в Соединенные Штаты Америки.