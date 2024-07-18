Китай запустить зонд, щоб знищити астероїд, який наближається до Землі

Китайське національне космічне управління (CNSA) оголосило про плани провести свої перші навчання з планетарної оборони у 2030 році. Ця амбітна місія має на меті захистити Землю, завдавши удару по навколоземному астероїду за допомогою зонду-камікадзе, що нагадує місію NASA DART, яка була спрямована на астероїд Диморфос.

Мета Китаю, астероїд 2015 XF261, представляє значний виклик через його менший розмір. Це космічне тіло майже в шість разів менше за Диморфос.

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Місія CNSA із захисту Землі від потенційних астероїдних загроз буде дзеркальним відображенням подвійного випробування NASA з перенаправлення астероїдів (DART), але з кількома ключовими відмінностями.

У той час як місія NASA вдарила по Диморфосу без точних попередніх даних, що призвело до непередбачуваних результатів, підхід Китаю буде побудований на більш міцному фундаменті досліджень і аналізу перед місією.

Підготовка до місії

Китай обрав астероїд 2015 XF261 для свого експерименту. Щоб забезпечити більш передбачувані наслідки. Для цього CNSA спочатку відправить до астероїда дослідницький зонд.

Цей зонд проведе кілька місяців, ретельно вивчаючи склад, форму і геологію астероїда за допомогою радарів, спектрометрів, камер і датчиків. Перебуваючи на орбіті та вивчаючи 2015 XF261, зонд збере важливі дані для подальшої місії, яка передбачатиме пряме зіткнення з астероїдом.

Після завершення дослідницької фази буде відправлено зонд-камікадзе для зіткнення з астероїдом. Дослідницький апарат, що залишиться на орбіті, спостерігатиме за зіткненням і вивчатиме зміни на астероїді протягом наступних 12 місяців.

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Цей комплексний підхід має на меті забезпечити фото- і відеодокументацію зіткнення з близької відстані в режимі реального часу, пропонуючи більш точний і детальний аналіз, ніж попередні місії.