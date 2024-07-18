Китай запустит зонд, чтобы уничтожить астероид, который приближается к Земле

Китайское национальное космическое управление (CNSA) объявило о планах провести свои первые учения по планетарной обороне в 2030 году. Эта амбициозная миссия имеет целью защитить Землю, нанеся удар по околоземному астероиду с помощью зонда-камикадзе, что напоминает миссию NASA DART, которая была направлена на астероид Диморфос.

Цель Китая, астероид 2015 XF261, представляет значительный вызов из-за его меньшего размера. Это космическое тело почти в шесть раз меньше Диморфоса.

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Миссия CNSA по защите Земли от потенциальных астероидных угроз будет зеркальным отражением двойного испытания NASA по перенаправлению астероидов (DART), но с несколькими ключевыми отличиями.

В то время как миссия NASA ударила по Диморфосу без точных предварительных данных, что привело к непредсказуемым результатам, подход Китая будет построен на более прочном фундаменте исследований и анализа перед миссией.

Подготовка к миссии

Китай выбрал астероид 2015 XF261 для своего эксперимента. Чтобы обеспечить более предсказуемые последствия. Для этого CNSA сначала отправит к астероиду исследовательский зонд.

Этот зонд проведет несколько месяцев, тщательно изучая состав, форму и геологию астероида с помощью радаров, спектрометров, камер и датчиков. Находясь на орбите и изучая 2015 XF261, зонд соберет важные данные для дальнейшей миссии, которая будет предусматривать прямое столкновение с астероидом.

После завершения исследовательской фазы будет отправлен зонд-камикадзе для столкновения с астероидом. Исследовательский аппарат, что останется на орбите, будет наблюдать за столкновением и изучать изменения на астероиде в течение следующих 12 месяцев.

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Этот комплексный подход имеет целью обеспечить фото- и видеодокументацию столкновения с близкого расстояния в режиме реального времени, предлагая более точный и детальный анализ, чем предыдущие миссии.