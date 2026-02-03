Китай очолив боротьбу із електронними дверними ручками в авто

Китай став першою країною у світі, яка офіційно заборонила приховані електронні дверні ручки в автомобілях. Нові правила безпеки мають змінити підхід до дизайну машин і напряму вплинуть на електромобілі, зокрема моделі, популяризовані Tesla.

Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю опублікувало нові вимоги до безпеки автомобілів, згідно з якими всі машини, що продаватимуться в країні, повинні мати механічні зовнішні дверні ручки. Правила набудуть чинності з 1 січня 2027 року. Про це пише Tech Crunch.

Чому Китай вирішив змінити правила для дверних ручок?

Регламент передбачає, що кожні двері автомобіля, за винятком багажника, мають бути оснащені механічним зовнішнім механізмом відкривання. Також обов'язковим стає наявність механічного способу відкриття дверей зсередини салону. Таким чином, у Китаї фактично забороняють приховані дверні ручки з електронним приводом, які стали популярними після появи електромобілів Tesla і згодом поширилися серед інших виробників.

Причиною такого рішення стали численні смертельні аварії, під час яких пасажири не могли вибратися з автомобілів через відмову електронних замків. Регулятори та експерти з безпеки вказують, що в разі пошкодження батареї або втрати живлення електронні системи відкривання дверей можуть перестати працювати.

Розслідування Bloomberg, опубліковане у вересні минулого року, виявило проблеми з прихованими ручками в автомобілях Tesla. У кількох аваріях рятувальники та пасажири не змогли відчинити двері, оскільки електронні замки не отримували достатньо енергії від акумуляторної системи. Після цього Національне управління безпеки дорожнього руху США розпочало перевірку дефектів дверних ручок у деяких моделях Tesla Model Y і Model 3.

Хоча Tesla оснащує свої автомобілі внутрішніми механічними аварійними ручками, американські слідчі зазначили, що дітям складно до них дістатися, а багато власників навіть не знають про їхнє існування. На цьому тлі частина законодавців у США запропонувала запровадити обов'язкові механічні відкривачі дверей для всіх нових автомобілів.

Як пише The Guardian, у Китаї додатковим поштовхом до змін стали резонансні смертельні ДТП, зокрема аварія за участю електричного седана Xiaomi SU7. Після цього регулятори ще торік запропонували переглянути вимоги до конструкції дверних ручок в електромобілях.

Робота над новим стандартом розпочалася у травні 2025 року. До досліджень долучилися понад 40 китайських автовиробників, постачальників компонентів і випробувальних організацій. Понад 100 галузевих експертів провели кілька раундів обговорень, щоб сформувати основу стандарту під назвою Safety Technical Requirements for Automobile Door Handles.

У процесі брали участь десятки автовиробників, серед яких BYD, Geely Holdings, SAIC і Xiaomi, а також міжнародні компанії General Motors, Ford, Hyundai, Nissan, Porsche, Toyota і Volkswagen. Tesla при цьому не була вказана серед офіційних розробників стандарту, згідно з даними на сайті китайського органу стандартизації.