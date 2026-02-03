Китай первым в мире запретил скрытые дверные ручки в авто – что с ними не так

Китай стал первой страной в мире, которая официально запретила скрытые электронные дверные ручки в автомобилях. Новые правила безопасности должны изменить подход к дизайну машин и напрямую повлияют на электромобили, в частности модели, популяризируемые Tesla.

Министерство промышленности и информационных технологий Китая опубликовало новые требования к безопасности автомобилей, согласно которым все машины, продаваемые в стране, должны иметь механические внешние дверные ручки. Правила вступят в силу с 1 января 2027 года. Об этом пишет Tech Crunch.

Смотрите также Новый "король электромобилей" заполонил рынок Украины: ТОП-10 марок авто 2025 года

Почему Китай решил изменить правила для дверных ручек?

Регламент предусматривает, что каждая дверь автомобиля, за исключением багажника, должны быть оснащены механическим внешним механизмом открывания. Также обязательным становится наличие механического способа открытия дверей изнутри салона. Таким образом, в Китае фактически запрещают скрытые дверные ручки с электронным приводом, которые стали популярными после появления электромобилей Tesla и впоследствии распространились среди других производителей.

Причиной такого решения стали многочисленные смертельные аварии, во время которых пассажиры не могли выбраться из автомобилей из-за отказа электронных замков. Регуляторы и эксперты по безопасности указывают, что в случае повреждения батареи или потери питания электронные системы открывания дверей могут перестать работать.

Расследование Bloomberg, опубликованное в сентябре прошлого года, выявило проблемы со скрытыми ручками в автомобилях Tesla. В нескольких авариях спасатели и пассажиры не смогли открыть двери, поскольку электронные замки не получали достаточно энергии от аккумуляторной системы. После этого Национальное управление безопасности дорожного движения США начало проверку дефектов дверных ручек в некоторых моделях Tesla Model Y и Model 3.

Хотя Tesla оснащает свои автомобили внутренними механическими аварийными ручками, американские следователи отметили, что детям сложно до них добраться, а многие владельцы даже не знают об их существовании. На этом фоне часть законодателей в США предложила ввести обязательные механические открыватели дверей для всех новых автомобилей.

Как пишет The Guardian, в Китае дополнительным толчком к изменениям стали резонансные смертельные ДТП, в частности авария с участием электрического седана Xiaomi SU7. После этого регуляторы еще в прошлом году предложили пересмотреть требования к конструкции дверных ручек в электромобилях.

Работа над новым стандартом началась в мае 2025 года. К исследованиям присоединились более 40 китайских автопроизводителей, поставщиков компонентов и испытательных организаций. Более 100 отраслевых экспертов провели несколько раундов обсуждений, чтобы сформировать основу стандарта под названием Safety Technical Requirements for Automobile Door Handles.

В процессе участвовали десятки автопроизводителей, среди которых BYD, Geely Holdings, SAIC и Xiaomi, а также международные компании General Motors, Ford, Hyundai, Nissan, Porsche, Toyota и Volkswagen. Tesla при этом не была указана среди официальных разработчиков стандарта, согласно данным на сайте китайского органа стандартизации.