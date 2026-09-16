У Китаї проклали унікальну дорогу з переробленого пластику

У китайському місті Суцянь проклали експериментальну ділянку дороги завдовжки близько двох кілометрів, використавши у складі асфальту понад 33 тонни переробленого пластику. Нова технологія дозволяє суттєво зменшити кількість сміття та здешевити дорожнє будівництво.

Як працює технологія подвійного додавання пластику

Як повідомляє видання NRA, фахівці реалізували демонстраційний проєкт у провінції Цзянсу. Зовні покриття нічим не відрізняється від звичайного асфальту, проте у його складі приховано 33,4 тонни вторинної сировини.

Інженери не просто подрібнили пластикові пляшки й кинули їх у бітум. У будівництві застосували технологію подвійного додавання двох типів матеріалів. Термопластик замінив приблизно 20 відсотків традиційного бітуму, а термореактивний пластик замістив майже 50 відсотків мінерального наповнювача. Завдяки цьому перероблене сміття стало повноцінною частиною будівельної суміші.

Економічний ефект та екологічна користь

Автори проєкту підрахували, що використання вторинного пластику дозволило знизити загальну вартість асфальтової суміші приблизно на 18,6 відсотка .

. Окрім економічної вигоди, розробники зафіксували зменшення викидів вуглецю на 36 відсотків.

Такий підхід допомагає одночасно розв'язати дві критичні проблеми: утилізацію пластикових відходів та зменшення негативного впливу будівельної галузі на довкілля.

Випробування морозом і спекою

Рух цією ділянкою відкрили у червні 2024 року, а перші масштабні результати презентували навесні 2025 року. Дорога успішно витримала літню спеку та зимові морози. Експерти зазначили, що показники якості та безпеки повністю відповідали встановленим вимогам, а сам покрив показав високу зносостійкість. Зараз науковці все ще продовжують довгострокові спостереження, щоб оцінити поведінку матеріалу протягом багатьох років. У 2026 році дорога все ще тримається.

Історія використання пластику в дорогах

Додавання пластику в асфальт випробовували й раніше в різних куточках світу. У самому Китаї ще у 2021 році в Шанхаї створили експериментальну ділянку дороги, де використали понад 6000 використаних пляшок від молока.

Проєкт у місті Суцянь відрізняється від попередніх масштабом та складністю технології, адже тут уперше комбінують два види пластику для заміни бітуму й мінеральних наповнювачів. Дослідники прогнозують, що у разі широкого впровадження цієї методики під час ремонту та будівництва шляхів у Китаї вдасться повторно використовувати мільйони тонн пластику щороку.