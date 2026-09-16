Як працює технологія подвійного додавання пластику
Як повідомляє видання NRA, фахівці реалізували демонстраційний проєкт у провінції Цзянсу. Зовні покриття нічим не відрізняється від звичайного асфальту, проте у його складі приховано 33,4 тонни вторинної сировини.
Інженери не просто подрібнили пластикові пляшки й кинули їх у бітум. У будівництві застосували технологію подвійного додавання двох типів матеріалів. Термопластик замінив приблизно 20 відсотків традиційного бітуму, а термореактивний пластик замістив майже 50 відсотків мінерального наповнювача. Завдяки цьому перероблене сміття стало повноцінною частиною будівельної суміші.
Економічний ефект та екологічна користь
- Автори проєкту підрахували, що використання вторинного пластику дозволило знизити загальну вартість асфальтової суміші приблизно на 18,6 відсотка.
- Окрім економічної вигоди, розробники зафіксували зменшення викидів вуглецю на 36 відсотків.
Такий підхід допомагає одночасно розв'язати дві критичні проблеми: утилізацію пластикових відходів та зменшення негативного впливу будівельної галузі на довкілля.
Випробування морозом і спекою
Рух цією ділянкою відкрили у червні 2024 року, а перші масштабні результати презентували навесні 2025 року. Дорога успішно витримала літню спеку та зимові морози. Експерти зазначили, що показники якості та безпеки повністю відповідали встановленим вимогам, а сам покрив показав високу зносостійкість. Зараз науковці все ще продовжують довгострокові спостереження, щоб оцінити поведінку матеріалу протягом багатьох років. У 2026 році дорога все ще тримається.
Історія використання пластику в дорогах
Додавання пластику в асфальт випробовували й раніше в різних куточках світу. У самому Китаї ще у 2021 році в Шанхаї створили експериментальну ділянку дороги, де використали понад 6000 використаних пляшок від молока.
Проєкт у місті Суцянь відрізняється від попередніх масштабом та складністю технології, адже тут уперше комбінують два види пластику для заміни бітуму й мінеральних наповнювачів. Дослідники прогнозують, що у разі широкого впровадження цієї методики під час ремонту та будівництва шляхів у Китаї вдасться повторно використовувати мільйони тонн пластику щороку.