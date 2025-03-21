Китай відпрацьовує бойові маневри у космосі – Космічні сили США

США підозрюють Китай у проведенні військових навчань на орбіті. За словами заступника начальника космічних операцій Космічних сил США генерала Майкла Гетлейна, американські військові помітили синхронні маневри китайських супутників, що нагадують бойові дії у космосі.

Гетлейн заявив, на щорічній Конференції оборонних програм, що Космічні сили США повинні забезпечити "перевагу в космосі" над Китаєм, Росією та іншими країнами, розповідає 24 Канал з посиланням на Breaking Defense.

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Ми спостерігали, як п’ять об’єктів у космосі синхронно та контрольовано наближалися один до одного й віддалялися. Це саме те, що ми називаємо космічним боєм. Вони відпрацьовують тактику, техніку та методи ведення бойових дій між супутниками,

– заявив генерал.

Маневри вперше зафіксували комерційні оператори супутникового зв’язку, після чого інформація була передана Космічним силам США.

Представник Пентагону уточнив, що Китай у 2024 році проводив серію зближень трьох експериментальних супутників Shiyan-24C з двома апаратами Shijian-6 05A/B на низькій навколоземній орбіті.

Космічні технології Китаю

Китай активно розвиває технології військового призначення в космосі. У січні 2025 року стало відомо про дозаправлення супутника Shijian-25 у космосі, що дозволяє значно подовжувати термін служби апаратів.

Оскільки маневри супутників вимагають значного запасу пального, такі технології можуть відіграти важливу роль у майбутніх конфліктах.

Окрему увагу привернув запуск Китаєм супутника з роботизованою рукою у 2020 році. У 2022 році з’явилися припущення, що ця маніпуляторна система могла бути використана для захоплення іншого китайського супутника та його переміщення на іншу орбіту. Теоретично, подібні технології можуть дозволяти перехоплення ворожих космічних об’єктів.

Китай також має потужний арсенал систем для глушіння супутникового зв’язку. За останні три роки американські військові помітили активізацію агресивних дій у космосі з боку Китаю та Росії.

Мовиться про радіоелектронне придушення, спуфінг (імітацію сигналу) та "осліплення" розвідувальних супутників. Крім того, Китай володіє протисупутниковими ракетами вже майже два десятиліття.

До всього іншого Генерал Гетлейн наголосив, що для збереження домінування США в космосі необхідна співпраця приватного та військового секторів.