Гетлейн заявил, на ежегодной Конференции оборонных программ, что Космические силы США должны обеспечить "превосходство в космосе" над Китаем, Россией и другими странами, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Breaking Defense.

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Мы наблюдали, как пять объектов в космосе синхронно и контролируемо приближались друг к другу и отдалялись. Это именно то, что мы называем космическим боем. Они отрабатывают тактику, технику и методы ведения боевых действий между спутниками,

– заявил генерал.

Маневры впервые зафиксировали коммерческие операторы спутниковой связи, после чего информация была передана Космическим силам США.

Представитель Пентагона уточнил, что Китай в 2024 году проводил серию сближений трех экспериментальных спутников Shiyan-24C с двумя аппаратами Shijian-6 05A/B на низкой околоземной орбите.

Космические технологии Китая

Китай активно развивает технологии военного назначения в космосе. В январе 2025 года стало известно о дозаправке спутника Shijian-25 в космосе, что позволяет значительно продлевать срок службы аппаратов.

Поскольку маневры спутников требуют значительного запаса топлива, такие технологии могут сыграть важную роль в будущих конфликтах.

Отдельное внимание привлек запуск Китаем спутника с роботизированной рукой в 2020 году. В 2022 году появились предположения, что эта манипуляторная система могла быть использована для захвата другого китайского спутника и его перемещения на другую орбиту. Теоретически, подобные технологии могут позволять перехват вражеских космических объектов.

Китай также имеет мощный арсенал систем для глушения спутниковой связи. За последние три года американские военные заметили активизацию агрессивных действий в космосе со стороны Китая и России.

Речь идет о радиоэлектронном подавлении, спуфинга (имитации сигнала) и "ослеплении" разведывательных спутников. Кроме того, Китай обладает противоспутниковыми ракетами уже почти два десятилетия.

Ко всему прочему Генерал Гетлейн отметил, что для сохранения доминирования США в космосе необходимо сотрудничество частного и военного секторов.