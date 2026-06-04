Підроблені вакансії й секретні дані: західні спецслужби заявили про нову загрозу

Популярні сайти пошуку роботи опинилися в центрі нової шпигунської історії. Західні розвідки попереджають про схему, яка починається як звичайна вакансія, але згодом може перетворитися на інструмент збору чутливої інформації.

Розвідувальний альянс Five Eyes, до якого входять спецслужби США, Великої Британії, Канади, Австралії та Нової Зеландії, оприлюднив спільне попередження про діяльність мережі, пов'язаної з Китаєм. За даними розвідок, її учасники використовують популярні платформи працевлаштування для пошуку людей, які можуть мати доступ до цінної інформації. Про це пише Gizmodo.

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Як працює схема з підробленими вакансіями?

У звіті стверджується, що вербування відбувається через такі сервіси, як LinkedIn, Indeed та Upwork. Потенційним кандидатам пропонують підробіток або консультаційні завдання, які на перший погляд не викликають підозр.

За інформацією Five Eyes, за такими оголошеннями часто стоять фіктивні компанії, зареєстровані нібито в інших країнах. Вони шукають аналітиків, дослідників або експертів у сфері міжнародних відносин, оборони чи безпеки.

Особливий інтерес становлять люди, які працюють у військовій сфері, державних структурах або мають допуск до конфіденційної інформації. Водночас потенційними цілями можуть ставати й науковці, журналісти, позаштатні автори та співробітники аналітичних центрів.

Від звичайних завдань до чутливих даних?

За описом розвідок, процес починається зі співбесіди, під час якої роботодавець намагається з'ясувати рівень доступу кандидата до інформації та його професійні контакти. Після цього претендентам можуть запропонувати тестові завдання. Зазвичай вони стосуються міжнародної політики, двосторонніх відносин Китаю з іншими державами, безпекової ситуації в Індо-Тихоокеанському регіоні або міжнародної торгівлі.

Такі завдання виглядають цілком легальними та схожими на звичайну аналітичну роботу. Однак, як зазначають у Five Eyes, згодом вимоги можуть поступово змінюватися. Замовники починають просити детальнішу інформацію, а спілкування нерідко пропонують перенести до зашифрованих месенджерів.

Саме на цьому етапі, на думку авторів попередження, існує ризик переходу від відкритих джерел до збору відомостей, які можуть становити інтерес для іноземних спецслужб.

Наслідки можуть бути серйозними

У документі наголошується, що люди, які вже брали участь у подібних схемах, зіткнулися з кримінальними розслідуваннями, втратили роботу або були позбавлені допуску до секретної інформації.

Five Eyes також попереджає про можливість притягнення до відповідальності за законами про шпигунство. При цьому учасники схеми не завжди усвідомлюють, у що саме вони втягнуті. Цікаво, що, за даними розвідок, винагорода за такі завдання часто виявляється відносно невеликою. Йдеться про суми від кількох сотень до кількох тисяч доларів за окремий звіт. Більші виплати можливі лише за особливо цінну або чутливу інформацію.

Для порівняння, історично відомі випадки шпигунства передбачали значно більші винагороди. Наприклад, колишній агент ФБР Роберт Ганссен, який працював на радянські та російські спецслужби, за даними ФБР отримав близько 1,4 мільйона доларів.

Чому навіть відкриті дані можуть бути небезпечними?

Окрему увагу у звіті приділено тому, що для іноземної розвідки можуть становити інтерес не лише секретні документи.

Автори попередження зазначають, що навіть несекретні відомості про державну політику, військову стратегію, можливості збройних сил або інфраструктурні об'єкти можуть бути корисними. У поєднанні з іншими джерелами така інформація здатна сформувати детальну картину діяльності державних структур.

У Five Eyes підкреслюють, що окремі дані можуть поставити під загрозу військовослужбовців та інших співробітників, вплинути на економічну безпеку або використовуватися для втручання в демократичні процеси.

Поява подібних схем свідчить про те, що межа між звичайним онлайн-фрилансом і діяльністю, яка може зацікавити спецслужби, стає дедалі менш очевидною. Саме тому розвідки радять уважно перевіряти потенційних роботодавців, особливо якщо вони пропонують незвично високі винагороди за аналітичні матеріали або наполягають на переході спілкування за межі офіційних платформ.