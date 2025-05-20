На китайській космічній станції виявлено невідомі види бактерій

На борту китайської космічної станції "Тяньгун" дослідники ідентифікували раніше невідомий вид бактерій. Це відкриття є частиною програми з вивчення мікробіома космічної станції та має важливе значення для розуміння того, як мікроорганізми адаптуються до космічних умов, а також для захисту здоров'я екіпажу під час тривалих місій.

Що відомо

Під час аналізу мазків, зібраних на одному з модулів китайської космічної станції "Тяньгун" у травні 2023 року, вчені виявили сліди бактерії, яка раніше не зустрічалася на Землі. Збір зразків виконував екіпаж місії "Шеньчжоу-15" у рамках досліджень за програмою вивчення мікробіома житлових зон Китайської космічної станції. Новий вид бактерії отримав назву Niallia tiangongensis на честь станції, повідомляє 24 Канал з посиланням на Microbiology Society.

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Дослідження, проведені спільно Shenzhou Space Biotechnology Group та Пекінським інститутом систем космічних кораблів, вказують, що цей вид має характеристики, які, можливо, дозволяють йому виживати в стресових умовах на висоті сотень кілометрів над поверхнею Землі. Вивчення Niallia tiangongensis та подібних мікроорганізмів уже назвали "суттєвим" для забезпечення здоров'я космонавтів та функціонування обладнання під час тривалих космічних подорожей.

Подальші дослідження показали, що мікробіом космічної станції "Тяньгун" відрізняється за складом та функціями від мікробіома Міжнародної космічної станції.

Властивості та адаптація нового виду

Niallia tiangongensis виявилася близькою родичкою відомого штаму Niallia circulans. Niallia circulans – це ґрунтова бактерія, що має паличкоподібну форму. Кілька років тому її перекласифікували до нового роду, тоді як раніше вона належала до патогенних форм роду Bacillus. Подібно до видів Bacillus, Niallia circulans та її космічні родичі здатні "упаковувати" свою життєво важливу хімію в стійкі спори, щоб пережити періоди сильного стресу. Наразі неясно, чи N. tiangongensis еволюціонувала безпосередньо на станції, чи прибула туди у формі спори, вже маючи свої унікальні риси.

Згідно з нещодавнім аналізом генів та функцій нового виду, N. tiangongensis має унікальну здатність розщеплювати желатин як джерело азоту та вуглецю. Ця особливість стає в пригоді, коли бактерії потрібно побудувати захисний шар біоплівки, щоб сховатися під ним у складних умовах. Цікаво, що при цьому, здається, вона втратила здатність використовувати інші енергетично насичені речовини, які її родичі легко споживають.

Це відкриття не лише демонструє різноманітність мікроорганізмів у роді Niallia, але й показує, як легко деякі різновиди бактерій можуть оселятися в людських орбітальних середовищах існування.

Значення для майбутніх місій

Дослідження показали, що мікроорганізми здатні виживати в умовах, які ми б вважали стерильними. Наприклад, обстеження "чистих кімнат" NASA, які використовувалися для підготовки місії Mars Phoenix, виявило десятки штамів мікробів, що належать до 26 нових видів. Недавнє дослідження цих нових бактерій виявило, що їхня дивовижна здатність виживати в екстремальних умовах пояснюється генами, пов'язаними з відновленням ДНК та стійкістю до рівнів речовин, які були б токсичними для інших мікробів.

Потенційні ризики

"Знати свого ворога" є важливим кроком. Оскільки ми не можемо повністю запобігти їхньому існуванню чи здатності адаптуватися, життєво важливо вміти передбачати, як мікроби будуть пристосовуватися до життя в космосі.

Наразі ще не визначено, чи становить Niallia tiangongensis якусь загрозу для здоров'я космонавтів на станції "Тяньгун". Однак, зважаючи на те, що її близький родич може викликати сепсис у пацієнтів з ослабленим імунітетом, а також на нещодавно виявлену здатність розщеплювати желатин, потенційні проблеми зі здоров'ям, спричинені цим та іншими космічними мікробами, є серйозним питанням.

В умовах підготовки місій на Місяць і далі, надзвичайно важливо знати, наскільки "крихітні пасажири", які розділяють з нами космос, можуть бути пристосовані до життя далеко від дому.