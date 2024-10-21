Китайці взули своїх роботів у кросівки й стверджують, що ті є найшвидшими в світі

Вчені показали нового людиноподібного робота, який може бігти з максимальною швидкістю трохи більше 3,6 метра на секунду. Це робить його найшвидшою машиною серед подібних, хоча й зазначається, що таких показників досягли саме за допомогою взуття.

Деталі

STAR1 – це двоногий робот, створений китайською компанією Robot Era. Він має 1,7 метра заввишки і важить 65 кілограмів. У рекламному відео творці змусили дві такі машини змагатись одна проти одної в пустелі Гобі, що на північному заході Китаю, але одна з них отримала в своє розпорядження пару звичайних кросівок, щоб перевірити, чи не забезпечать вони кращі результати. На превеликий подив експериментаторів, це спрацювало, як видно у ролику Robot Era.

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Завдяки двигунам з високим крутним моментом і алгоритмам штучного інтелекту, які контролюють рухи роботів, STAR1, взутий у кросівки, переміщався по різних типах місцевості, включаючи луки, гравій, асфальт і ґрунт, підтримуючи максимальну швидкість протягом 34 хвилин без перерв.

Максимальна швидкість у 12,8 кілометра на годину означає, що він побив показники робота H1 компанії Unitree, який установив попередній рекорд швидкості для двоногих роботів на рівні 11,9 кілометра на годину у березні 2024 року. Однак варто зазначити, що обидві ці машини бігли різним стилем, тому їхнє порівняння може бути не зовсім справедливим без додаткових випробувань.

STAR1 працює на апаратному забезпеченні зі штучним інтелектом, яке може похвалитися обчислювальною потужністю 275 трильйонів операцій на секунду (TOPS), згідно з даними Robot Era. Це набагато більше, ніж типова обчислювальна потужність штучного інтелекту, яку можна знайти в багатьох найкращих ноутбуках, що коливається між 45 і 55 TOPS. Робот також має 12 ступенів свободи, що означає кількість суглобів і діапазон рухів, які він може здійснювати.

Як бігав робот у кросівках: відео

STAR1 – лише один з багатьох людиноподібних роботів, які компанії по всьому світу представили за останні місяці. Серед них — робот Optimus Gen-2 від Tesla, робот Figure 01 зі штучним інтелектом та новий Atlas від Boston Dynamics.