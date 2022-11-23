"Київстар" підняв ціну на низку тарифів для контрактних та передплачуваних абонентів
Український оператор мобільного зв'язку "Київстар" змінив ціни на тарифи. Тепер абонентам доведеться платити більше, однак і кількість послуг у тарифах збільшили.
Як повідомляє 24 канал, нові умови тарифних планів почнуть діяти вже з 1 грудня 2022 року. У "Київстар" зазначили, що зміни торкнуться тих тарифів, де умови не змінювались два або більше років.
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Які тарифи зростуть в ціні
Що стосується контрактних абонентів, то зміниться абонплата в таких тарифах, як:
- "Київстар 4G",
- "Smart",
- "Безлім" та інші тарифи.
Передплачувані абоненти стануть платити більше, якщо у них були такі тарифи:
- "Безлім Соцмережі",
- "Спілкування без меж",
- "Київстар Комфорт 2018" та інші.
У компанії наголосили, що усі абоненти тарифний план яких подорожчає, обов’язково отримають SMS-повідомлення із деталями про зміни не пізніше, ніж за 7 днів до змін.
Ще кілька важливих змін
- З 1 грудня розмір щомісячної абонплати за тарифним планом передплати "Київстар Домашній 4G" також зміниться.
- Контрактні абоненти, які мають підключену послугу "SIM для пристроїв", зможуть користуватися нею за 1 гривню в день.
Збільшення послуг в тарифах
У компанії зазначили, що вже з 7 грудня невелика частина абонентів передплати отримає додаткові послуги у своєму тарифі. Серед них будуть такі пакети, як додаткові 100 хвилин для дзвінків на інші мережі та/або 5 Гб мобільного інтернету, а також буде діяти нова вартість послуг.
У середньому абоненти отримають у два рази більше хвилин або гігабайтів у тарифних планах "Безлім Соцмережі", "Спілкування без меж", "Київстар Комфорт 2018" та інших тарифах,
– мовиться у повідомленні компанії.
Абоненти можуть безкоштовно змінити свій тариф на будь-який інший. Абонентам, які залишилися в містах і селах біля зони активних бойових дій, а також клієнтам на звільнених територіях – "Київстар" продовжує надавати бонусні пакети послуг безкоштовно.Корисно! Шукаєте новий смартфон, але не знаєте, яку операційну систему краще обрати? Розповідаємо, хто сьогодні найкраще дбає про біометричні та персональні дані користувачів.