"Київстар" підняв ціну на низку тарифів для контрактних та передплачуваних абонентів

Український оператор мобільного зв'язку "Київстар" змінив ціни на тарифи. Тепер абонентам доведеться платити більше, однак і кількість послуг у тарифах збільшили.

Як повідомляє 24 канал, нові умови тарифних планів почнуть діяти вже з 1 грудня 2022 року. У "Київстар" зазначили, що зміни торкнуться тих тарифів, де умови не змінювались два або більше років.

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Які тарифи зростуть в ціні

Що стосується контрактних абонентів, то зміниться абонплата в таких тарифах, як:

"Київстар 4G",

"Smart",

"Безлім" та інші тарифи.

Передплачувані абоненти стануть платити більше, якщо у них були такі тарифи:

"Безлім Соцмережі",

"Спілкування без меж",

"Київстар Комфорт 2018" та інші.

У компанії наголосили, що усі абоненти тарифний план яких подорожчає, обов’язково отримають SMS-повідомлення із деталями про зміни не пізніше, ніж за 7 днів до змін.

Ще кілька важливих змін

З 1 грудня розмір щомісячної абонплати за тарифним планом передплати "Київстар Домашній 4G" також зміниться.

Контрактні абоненти, які мають підключену послугу "SIM для пристроїв", зможуть користуватися нею за 1 гривню в день.

Збільшення послуг в тарифах

У компанії зазначили, що вже з 7 грудня невелика частина абонентів передплати отримає додаткові послуги у своєму тарифі. Серед них будуть такі пакети, як додаткові 100 хвилин для дзвінків на інші мережі та/або 5 Гб мобільного інтернету, а також буде діяти нова вартість послуг.

У середньому абоненти отримають у два рази більше хвилин або гігабайтів у тарифних планах "Безлім Соцмережі", "Спілкування без меж", "Київстар Комфорт 2018" та інших тарифах,

– мовиться у повідомленні компанії.

Абоненти можуть безкоштовно змінити свій тариф на будь-який інший. Абонентам, які залишилися в містах і селах біля зони активних бойових дій, а також клієнтам на звільнених територіях – "Київстар" продовжує надавати бонусні пакети послуг безкоштовно.