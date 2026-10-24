Кілька тривожних ознак вказують на те, що вам час замінити роутер

Роутер рідко привертає увагу, поки не почнуться проблеми: обриви відеодзвінків чи повільні завантаження. Але причина може критися не лише у швидкості. Іноді старий пристрій ставить під загрозу всі гаджети вдома.

Проблеми роутерів

Більшість людей не оновлює роутер так регулярно, як смартфон чи ноутбук. Багато хто користується тим пристроєм, який надіслав інтернет-провайдер. Про заміну починають думати лише тоді, коли щось ламається. Втім, повільний Wi-Fi – не єдиний сигнал. Варто перевірити, чи не застарів пристрій настільки, що став загрозою безпеці, а також чи покращать ситуацію нові функції та сучасні стандарти Wi-Fi, пише 24 Канал.

Що буде, якщо роутер більше не отримує оновлень?

Кожен пристрій, підключений до інтернету, має отримувати оновлення безпеки. Для роутера це особливо важливо, адже він слугує шлюзом до інтернету й до всіх інших пристроїв у мережі. Коли підтримка закінчується, нововиявлені вразливості більше не виправляють. Інтернет працюватиме, але в захисті може з'явитися діра, яку неможливо закрити.

Зрозуміти, що роутер перестав отримувати прошивки й досяг статусу завершення підтримки, не завжди просто. Роутер від провайдера, імовірно, замінять раніше, ніж це станеться, тому варто уточнити в компанії. Якщо ви купили пристрій самостійно, перевіряти доведеться вручну. Знайдіть на наклейці модель обладнання, а потім пошукайте їх на сайті виробника. Деякі компанії, як-от ASUS, ведуть список продуктів, підтримку яких завершили. Якщо ваш пристрій там є, пора його міняти.

Іноді чіткої відповіді немає. Тоді подивіться на дату останньої прошивки на сайті виробника. Якщо минуло кілька років, це тривожний знак, хоча він не завжди означає, що оновлення припинили зовсім. У сумнівних випадках можна написати виробнику й запитати, чи роутер ще підтримують і коли підтримка закінчиться.

Також варто зайти в застосунок або адміністративну сторінку роутера. Інструкцію шукайте в посібнику чи на наклейці. Знайдіть розділ про оновлення прошивки, який часто розташований у системних налаштуваннях. Якщо оновлення доступні, встановлюйте їх одразу.

Як зрозуміти, що причина саме в роутері?

Якщо ваш роутер виходить з ладу, спершу починаються обриви: пристрої з гарним сигналом раптово відключаються. Потім роутер періодично перестає роздавати інтернет і повністю зависає, а допомагає тільки перезавантаження. Невдовзі він узагалі може перестати вмикатися.

Так не буде в усіх випадках, але такі симптоми варто перевірити. Обриви можуть спричиняти перешкоди, які іноді усувають перенесенням роутера чи зміною каналу. Проблема також може виникнути в одному з пристроїв у мережі.

Повільну швидкість діагностувати легше. Підключіть комп'ютер до роутера кабелем Ethernet і запустіть тест швидкості. Якщо результат стабільний, до провайдера питань, імовірно, немає. А якщо кабель працює добре, а через Wi-Fi швидкість нижча, винне бездротове з'єднання.

Важливе й розташування. Біля товстої стіни чи перешкод сигнал слабшає. Якщо зв'язок пропадає в дальніх кімнатах, допоможе розширювач Wi-Fi, повторювач або повноцінна mesh-система. Також пам'ятайте про інтернет-тариф: найшвидший Wi-Fi не врятує, якщо швидкість вхідного й вихідного з'єднання становить лише 1 мегабіт на секунду. Якщо роутер підключений до окремого модема, попросіть провайдера перевірити лінію.

Чи встигає роутер за вашими пристроями?

Старий роутер може не підтримувати сучасні стандарти Wi-Fi. Найновіший – Wi-Fi 7, а за останнє десятиліття з'явилися також Wi-Fi 6 і 6E. Кожен трохи підвищував швидкість і продуктивність.

Порівняйте можливості своїх гаджетів. Роутер Wi-Fi 7 теоретично розганяється приблизно до 5,8 гігабіта на секунду в діапазоні 6 гігагерців. Багато старих пристроїв із Wi-Fi 5 обмежені приблизно 867 мегабітами на секунду в діапазоні 5 гігагерців, а пристрої з Wi-Fi 4 у діапазоні 2,4 гігагерца – лише 150 – 300 мегабітами на секунду.

Реальна швидкість буде нижчою. Щоб відчути користь, нову технологію мають підтримувати обидві сторони з'єднання. До того ж, позначка Wi-Fi 7 на коробці буває оманливою. Роутер Wi-Fi 7 не зробить ноутбук із Wi-Fi 5 швидшим. Проте якщо у вас iPhone і сучасний ноутбук із Wi-Fi 7, старий роутер гальмуватиме їх.

Термін придатності в роутера не встановлений. Поки він отримує оновлення, може безпечно працювати далі. Але якщо він повільний і, ймовірно, вичерпав свій ресурс, час його замінити. Краще зробити це до того, як він остаточно зламається або стане реальною загрозою безпеці.