Ціни на SSD можуть почати знижуватися у другій половині 2027 року, тоді як жорсткі диски, ймовірно, залишатимуться дорогими щонайменше до 2028-го. Причина – високий попит з боку дата-центрів і довгострокові контракти виробників.

За даними німецького видання ComputerBase, яке відстежує вартість популярних накопичувачів, у вересні 2026 року жорсткі диски в середньому коштували на 134% дорожче, ніж роком раніше. SSD подорожчали на 129%. Обидві категорії досягли нових цінових максимумів. Про це пише Drivevault.

Наскільки подорожчали накопичувачі у 2026 році

Деякі моделі зросли в ціні ще суттєвіше. Наприклад, вартість HDD Toshiba MG09 на 18 ТБ за рік збільшилася зі 288 до 858 євро – майже на 198%. SSD Kingston NV3 на 1 ТБ подорожчав із 50 до 144 євро, тобто на 189%. Водночас темпи зростання цін почали сповільнюватися. Це може бути першою ознакою стабілізації ринку, але поки не означає, що накопичувачі ось-ось подешевшають.

Твердотільні накопичувачі залежать від вартості NAND-пам’яті, яку виробляють Samsung, SK hynix, Kioxia, Micron, Sandisk і китайська YMTC. Ціни на чипи регулярно переглядають під час квартальних контрактних переговорів. Тому зміни у співвідношенні попиту та пропозиції можуть відносно швидко позначатися на вартості SSD.

Аналітична компанія TrendForce прогнозує, що дефіцит NAND-пам’яті становитиме 4–5% протягом 2026 року. Однак у другій половині 2027-го пропозиція може зрівнятися з попитом. Серед причин – збільшення виробництва на наявних підприємствах і слабший споживчий попит через високі ціни.

Це не означає різкого падіння вартості. Найімовірніше, SSD поступово дешевшатимуть із другої половини 2027 року. Водночас попит дата-центрів на обладнання для ШІ може відтермінувати цей процес.

Чому жорсткі диски залишатимуться дорогими до 2028 року

Ринок HDD значно концентрованіший: основними виробниками залишаються Seagate і Western Digital, а третім великим гравцем є Toshiba. Значну частину продукції закуповують хмарні провайдери за довгостроковими контрактами.

За даними матеріалу, Seagate повідомила інвесторам, що близько 90% її постачань за місткістю припадає на дата-центри. Більшість виробничих потужностей для дисків великої місткості вже розподілена до 2028 року. Компанія також не планує будувати нові заводи.

Western Digital має довгострокові угоди з великими клієнтами, частина яких діє до 2028 року та містить зафіксовані цінові умови. Тому швидкого збільшення пропозиції на споживчому ринку очікувати не варто.

Одним із чинників майбутнього здешевлення може стати технологія HAMR – магнітний запис із підігрівом. Вона дає змогу збільшувати місткість дисків без пропорційного зростання їхньої вартості. Seagate вже використовує такі накопичувачі, а Western Digital планує масштабувати їх виробництво у 2027 році.

Коли варто купувати накопичувач

За прогнозом авторів дослідження, до кінця 2026 року ціни можуть і далі повільно зростати. У першій половині 2027-го очікується стабілізація вартості SSD, а в другій половині вони можуть почати дешевшати. Для HDD помітне полегшення прогнозують не раніше 2028 року.

Якщо накопичувач потрібен для роботи або резервного копіювання, відкладати покупку ризиковано. Натомість придбання додаткового диска «про запас» за рекордними цінами може бути невигідним. Також варто перевірити наявні накопичувачі: дублікати файлів і невикористаний простір іноді дають змогу відкласти нову покупку.