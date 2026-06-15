Навколо комети з'явилася загадкова смуга: вчені сперечаються, що саме потрапило в кадр

У міру наближення до Сонця одна з відомих періодичних комет почала демонструвати незвичайну особливість. На нових астрономічних знімках дослідники помітили тонку структуру, яка не схожа на типові хвости чи газові оболонки комет.

Комета 10P/Tempel останніми тижнями привертає дедалі більше уваги астрономів, розповідає 24 Канал. Хоча зараз її яскравість становить лише близько +11 зоряної величини, небесне тіло швидко наближається до перигелію – точки орбіти, де воно проходить найближче до Сонця.

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На фотографіях, отриманих 10 червня астрономами Джеральд Реманн (Gerald Rhemann) та Майкл Ягер (Michael Jäger) за допомогою 30-сантиметрового астрографа, добре видно незвичну горизонтальну смугу, що простягається поруч із кометою. Подібну структуру можна розгледіти і на знімках, зроблених 8 та 9 червня, пояснює телеграм-канал "Всесвіт у кишені".

Важливо, що мова не йде про артефакт обробки чи про дефект обладнання. Дослідники вважають, що смуга є реальною фізичною структурою, пов'язаною з самою кометою.

Звична зелена кома – газова оболонка, яка оточує ядро під час нагрівання Сонцем, – не викликає подиву. Натомість саме тонка лінія стала предметом дискусій серед спостерігачів комет.

Можливий слід попередніх прольотів

Один із дослідників комет, Тірасак Тауланг (Teerasak Thaluang), висунув припущення, що загадкова смуга може бути пиловим слідом.

За цією версією структура складається з відносно великих пилових частинок, які комета викинула під час попередніх зближень із Сонцем. На відміну від звичайного пилового хвоста, який формується під дією сонячного випромінювання та вітру, такі частинки можуть тривалий час залишатися розсіяними вздовж усієї орбіти комети.

Якщо це пояснення правильне, астрономи фактично спостерігають матеріал, який накопичувався протягом багатьох обертів навколо Сонця.

Чому смугу видно саме зараз

10P/Tempel належить до сімейства юпітерових комет. Вона здійснює повний оберт навколо Сонця приблизно за 5,37 року та рухається по орбіті, нахиленій під невеликим кутом до площини орбіти Землі.

Саме геометрія розташування може пояснювати появу незвичайної структури нині. На початку серпня комета перетне площину екліптики, тому зараз спостерігачі бачать площину її орбіти майже точно з ребра.

У такому положенні навіть порівняно тонкий шар пилу, розподілений уздовж траєкторії руху комети, може виглядати як чітка вузька смуга. Додатково, дослідники не виключають прояву ефекту зворотного розсіювання світла, коли пилові частинки особливо ефективно відбивають сонячне світло в напрямку спостерігача.

Попереду найцікавіший етап спостережень

Найважливіші події для 10P/Tempel відбудуться вже найближчими тижнями. Перигелій комети пройде 2 серпня, а вже 3 серпня вона опиниться на мінімальній відстані від Землі.

Невдовзі після цього вона також досягне протистояння – положення, коли Земля перебуває між кометою та Сонцем. Саме в цей період умови для спостережень стануть найкращими.

За оптимістичними прогнозами, яскравість комети може зрости до +7,8 зоряної величини. Хоча цього недостатньо для впевненого спостереження неозброєним оком, об'єкт стане значно доступнішим для біноклів і невеликих телескопів.

Якщо нинішня гіпотеза підтвердиться, астрономи отримають рідкісну можливість детально дослідити пиловий слід комети, який сформувався внаслідок її багаторічних подорожей навколо Сонця. Саме тому найближчі місяці можуть допомогти остаточно зрозуміти природу загадкової смуги, що вже зараз привернула увагу спостерігачів по всьому світу.