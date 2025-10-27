Свідок давніх епох: як побачити комету Леммон, що повернулася до нас вперше за тисячоліття

Комета C/2025 A6 (Леммон) стала достатньо яскравою, щоб її можна було спостерігати без спеціального обладнання. Цими днями вона перетинає сузір'я Голови Змії, продовжуючи свою подорож до Сонця. Це видовищне явище можна побачити на західному горизонті після заходу нашої зорі.

Комету C/2025 A6 (Леммон) відкрили на початку цього року, 3 січня. Протягом усього часу вона стрімко прямувала до внутрішньої частини Сонячної системи та ставала все яскравішою, повідомляє 24 Канал з посиланням на Space.com.

Це відбувається через те, що сонячне тепло випаровує замерзлі матеріали в її структурі. Навколо ядра комети утворюється газова оболонка, а сонячний вітер підхоплює частинки, формуючи видовищний хвіст, який світиться відбитим сонячним світлом.

За даними Comet Observation Database (COBS), якою керує обсерваторія Чрний Врх у Словенії, поточна зоряна величина комети становить близько +4.3. Це означає, що за умов темного неба, далеко від міських вогнів, її можна побачити неозброєним оком.

Для порівняння, найяскравіші зорі мають величину близько +1, а повний Місяць – -13.

Минулої ночі, 26 жовтня, комета проходила прямо під зірками, що утворюють голову сузір'я Змії (Serpens Caput). Щоб її знайти, потрібно дивитися на західний горизонт одразу після заходу Сонця.

Як спостерігати за кометою цього тижня?

Протягом цього тижня комета Леммон продовжить свою подорож нічним небом, залишаючись видимою для спостерігачів. Після того як вона минула сузір'я Голови Змії (Serpens Caput), її шлях пролягатиме через сузір'я Змієносця (Ophiuchus).

Щоб побачити комету, шукайте її на західному горизонті одразу після заходу Сонця. Вона виглядатиме як туманна пляма світла. Оскільки комета продовжує наближатися до Сонця, її яскравість може дещо змінюватися.

Найкращі умови для спостереження будуть у місцях із мінімальним світловим забрудненням, далеко від міських вогнів. Хоча комету видно неозброєним оком, бінокль або невеликий телескоп допоможуть краще розгледіти її саму та її хвіст.

Що відомо про походження комети Леммон?

Комета C/2025 A6 (Леммон) – це відносно нове для нас небесне тіло, оскільки її відкрили лише 3 січня 2025 року. Позначення "C" у її назві вказує на те, що це довгоперіодична комета. Такі комети мають дуже витягнуті орбіти, і їхній період обертання навколо Сонця може сягати тисяч або навіть мільйонів років. Часто вони прилітають із Хмари Оорта – гіпотетичної сферичної області на околицях Сонячної системи.

Це означає, що комета Леммон, найімовірніше, не була у внутрішній частині Сонячної системи протягом дуже довгого часу, можливо, з часів зародження людської цивілізації. Інформації про те, коли саме вона була тут востаннє і коли повернеться наступного разу, наразі немає. Існує ймовірність, що після зближення із Сонцем її траєкторія зміниться, і вона назавжди покине нашу систему.