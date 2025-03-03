Космічна погода у березні: сонячний викид наближається до Землі, щоб спровокувати магнітну бурю

Новий прогноз не передбачає великих подій найближчим часом. Але в перші дні березня є імовірність невеликої магнітної бурі. Ось усе, що потрібно знати на цей момент.

Чого чекати у перший тиждень місяця

Учені пишуть, що з 28 лютого по 2 березня не спостерігали явно спрямованих на Землю корональних викидів маси (КВМ). Однак першого березня на Сонці спалахнула магнітна нитка, яка викинула плазму в космос і може зачепити нас лише злегка своїм краєм, пролітаючи повз. Зараз важко сказати, чи це дійсно станеться, проте є імовірність, що вже завтра, 4 березня, незначна кількість зоряної матерії зіткнеться з магнітним полем нашої планети, спричиняючи збурення найслабшого рівня G1, пише 24 Канал.

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Спостерігачі за небом у високих широтах повинні бути напоготові, очікуючи незначних полярних сяйв. Однак всі, хто не живе на далекій півночі, жодним чином не відчують впливу цих збурень. Не вплинуть вони й на Україну.

Варто зазначити, що найближчим часом, поки Сонце не прокрутиться трохи далі, нам майже немає чого боятися, бо всі сонячні плями, які випускають спалахи і викиди, скупчилися на північному сході та на заході сонячного диска. Це означає, що будь-які КВМ з великою імовірністю летітимуть убік, а не на нас. Зараз немає жодної спрямованої на Землю плями.



Карта сонячних плям станом на 3 березня 2025 року / Фото SpaceWeather/NASA

Що стосується корональних дір, то зараз на оберненому до нас боці спостерігають лише одну корональну діру. Вона знаходиться у північно-західному регіоні й не впливає на нас. Вона отримає шанс посилити свій вплив приблизно після 5-6 березня, коли зоря обернеться достатньо, щоб діра тепер дивилась на нас. Звісно, це за умови, що корональна діра до того часу не зникне.

Корональні діри, нагадаємо, це області у сонячній короні, де густина й температура плазми знижується, а магнітне поле послаблюється. Густина в таких областях може бути приблизно в сто разів меншою, ніж у звичайних областях корони. Це призводить до того, що сонячні протони значно легше витікають у космос в зонах корональних дір, тим самим збільшуючи кількість базового сонячного вітру (стабільного потоку частинок, які зоря випускає постійно). Такі частинки також взаємодіють із магнітним полем Землі, але, на відміну від короткочасних КВМ, вони надходять у значно меншій кількості, а тому можуть спричиняти лише найслабші магнітні бурі – зазвичай рівня G1.

Таким чином можна підсумувати:

Можлива невелика магнітна буря 4 березня, не більше G1, без впливу на Україну.

Сильних збурень не буде до кінця тижня.

Можливі незначні коливання в магнітосфері після 5 березня, якщо корональна діра не розпадеться й викидатиме достатньо сонячних протонів.

Нагадуємо, що 24 Канал готує щотижневі прогнози космічної погоди, оскільки прогнозування магнітних збурень можливе лише в цих короткострокових межах. Ми оновимо цей матеріал наступного понеділка, щоб додати прогноз на період з 10 по 16 березня.