Фінський стартап ReOrbit, що спеціалізується на створенні супутникових рішень для держав, залучив 45 мільйонів євро у рамках раунду Series A. Це рекорд для європейського космічного ринку, який стрімко зростає на тлі глобальних геополітичних змін і зростаючих побоювань залежності від іноземних технологій.

Raунд Series A став найбільшим у космічному секторі Фінляндії. ReOrbit прагнула зібрати 50 мільйонів євро, проте підняла 45 мільйонів євро. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Techcrunch.

Дивіться також Starlink Direct to Cell в Україні: як працюватиме супутниковий зв'язок

Компанія ReOrbit була заснована у 2019 році в Гельсінкі й пропонує комплексне рішення – від апаратного забезпечення до програмної платформи для повноцінного управління супутниками. На відміну від Starlink Ілона Маска, який орієнтується на приватних користувачів і бізнес, фінський стартап надає державам можливість мати повний контроль над своїми супутниками та каналами зв’язку.

За словами генерального директора Сету Саведи Суванама, програмне ядро ReOrbit можна порівняти з iOS для смартфонів: воно дозволяє управляти як геостаціонарним супутником SiltaSat, що "завис" над певною точкою Землі, так і низькоорбітальним UkkoSat, який рухається ближче до планети. Така гнучкість особливо важлива для держав, що прагнуть зміцнити оборону та критичну інфраструктуру.

Підхід компанії вже приніс результати – укладено великий контракт на сотні мільйонів євро з однією країною та кілька меморандумів з іншими. Попри це, за словами керівника, ReOrbit не потребувала зовнішніх інвестицій, але все ж вирішила залучити фінансування, щоб прискорити зростання. Ціль стартапу – досягти 1 мільярда євро у замовленнях за наступні чотири роки.

Вибір місця реєстрації виявився стратегічним. Хоча Саведа Суванам народився в Індії та працював у шведській космічній індустрії понад 15 років, він вирішив перенести бізнес до Фінляндії. Причини – сприятливі регуляторні умови та приклад успішного фінського стартапу ICEYE. До того ж нейтральність Скандинавії приваблює країни, які шукають партнерів поза США та Китаєм.

Напруга у світі лише посилює інтерес до подібних рішень. Нещодавні атаки на підводні кабелі в Червоному морі нагадали про критичне значення супутникових комунікацій. ReOrbit уже готує наступний крок – супутник для демонстрації на орбіті разом із Європейським космічним агентством, запуск якого заплановано на другий квартал наступного року.

Які успіхи в іншого фінського стартапу ICEYE?

В липні цього року Польща заявила про намір придбала частку у фінській супутниковій компанії ICEYE. Цей крок є свідченням зростання попиту на військові знімки з космосу на тлі посилення геополітичної напруженості. Компанія, яка стала відомою завдяки відстеженню переміщень російських військ, веде переговори з польським урядом щодо розміру інвестицій. Ця угода, якщо вона відбудеться, поповнить загальну суму інвестованих у компанію коштів до 550 мільйонів доларів.



За словами гендиректора ICEYE Рафала Моджевського, інвестиції від Польщі будуть здійснені через національний банк розвитку країни. Це стане доповненням до вже існуючої угоди між Польщею та ICEYE, в рамках якої у травні цього року Міністерство оборони Польщі придбало до шести супутників ICEYE за 230 мільйонів доларів.

Моджевський також наголосив, що ICEYE планує збільшити виробництво супутників з 25 до 100-150 на рік, щоб задовольнити зростаючий попит. Для цього компанія шукає додаткові джерела фінансування. Гендиректор не боїться конкуренції, адже вважає, що ICEYE має перевагу завдяки швидкості та доступності своїх рішень.