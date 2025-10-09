Компанія Blue Origin 8 жовтня провела 15-й суборбітальний політ ракети New Shepard. На борту перебували шість пасажирів, зокрема український бізнесмен Віталій Островський. Місія NS-36 успішно завершилася поверненням капсули з екіпажем на Землю.

Що відомо про новий екіпаж та політ?

Компанія Джеффа Безоса Blue Origin здійснила черговий туристичний запуск з космодрому в Західному Техасі, розповідає 24 Канал.

Ракета New Shepard стартувала о 9:40 за східним часом США. Політ під номером NS-36 пройшов у штатному режимі: перший ступінь ракети-носія повернувся для вертикальної посадки приблизно через вісім хвилин, а за кілька хвилин після цього в техаській пустелі на парашутах приземлилася капсула з пасажирами.

Екіпаж, який за традицією Blue Origin вигадав собі власне ім'я, назвався "Космічними кочівниками" (Space Nomads). До його складу увійшли шестеро людей, як розповідає Space.com.

Виконавчий директор у сфері франчайзингу Джефф Елгін

Медіапідприємиця Данна Карагусова

Співзасновник програмного бізнесу та автор Аарон Ньюман

Український бізнесмен та інвестор Віталій Островський.



Екіпаж місії NS-36 / Фото Blue Origin

Ще одним пасажиром став інженер-електрик Клінт Келлі III. Для нього це вже другий політ у космос: уперше він брав участь у місії NS-22 у серпні 2022 року.

У 1980-х роках Келлі займався піонерськими дослідженнями в галузі робототехніки та комп'ютерних наук в Агентстві перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США (DARPA).

Особу шостого пасажира тримали в таємниці до завершення польоту. Ним виявився Вілл Льюїс, генеральний директор та голова ради директорів біотехнологічної компанії Insmed. За словами представниці Blue Origin, для досвідченого мандрівника Льюїса цей політ став здійсненням давньої мрії.

Хто такий Віталій Островський?

Віталій Островський – український бізнесмен, інвестор у готельний бізнес та нерухомість, системний аналітик, веб-розробник і мандрівник. За останнє десятиліття він прожив у понад 100 країнах на всіх континентах, мандруючи від Полярного кола до льодів Антарктиди, як розповідає Blue Origin в своєму інстаграмі.