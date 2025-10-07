Що варто знати про жовтневі зорепади?

Найближчим часом на нас чекають два метеорні потоки – Драконіди та Оріоніди. Першими на небосхилі з'являться Драконіди, активні у період з 6 по 10 жовтня. Пік зорепаду припаде на вечір 8 жовтня. Спостерігати за цим явищем найкраще буде мешканцям Північної півкулі, адже саме тут сузір'я Дракона, звідки, як видається, вилітають метеори, знаходиться найвище над горизонтом у вечірні години, пише 24 Канал з посиланням на EarthSky.

Втім, є один нюанс, який може дещо завадити спостереженням. Цього року пік Драконід збігається з фазою спадного Місяця, яскраве світло якого може затьмарити менш яскраві метеори. Попри це, не варто втрачати надію, адже в історії були випадки, коли Драконіди дивували астрономів надзвичайною активністю, демонструючи сотні метеорів за одну годину.

Щоб підвищити свої шанси, варто знайти місце для спостереження подалі від міських вогнів та намагатися закритися від місячного світла.



Де шукати Драконіди / Фото NASA/JPL-Caltech

Другим і значно яскравішим небесним шоу стануть Оріоніди. Фахівці NASA називають цей потік одним із найгарніших зорепадів року. Він триває досить довго, з 26 вересня по 22 листопада, але його пік очікується в ніч на 21 жовтня. Саме тоді інтенсивність потоку може сягати 20 метеорів на годину.

Оріоніди – це уламки знаменитої комети Галлея. Щороку в цей час наша планета проходить крізь шлейф, залишений кометою, і його дрібні частинки згорають в атмосфері, створюючи вражаюче видовище.

Умови для спостереження за Оріонідами цього року будуть майже ідеальними. 21 жовтня небо буде безмісячним, що дозволить побачити навіть найслабші метеори. Найкращий час для спостережень – після опівночі, приблизно з 03:00. За сприятливих умов можна буде побачити не лише швидкі метеори, а й яскраві боліди та стійкі світлі сліди, які залишаються на небі після їхнього прольоту.

На відміну від Драконід, Оріонідами зможуть милуватися жителі обох півкуль:

Тим, хто перебуває у Північній півкулі, варто дивитися на південний схід.

Спостерігачам з Південної півкулі – на північний схід.

Як і у випадку з іншими астрономічними явищами, для кращого досвіду варто виїхати за межі міста, де небо темніше, і дати очам звикнути до темряви.



Де шукати Оріоніди / ФОто NASA/JPL-Caltech

Скористайтеся допоміжними засобами

Щоб полегшити собі пошуки потрібного сузір'я, з якого "вилітатимуть" метеори, можна скористатися спеціальними програмами, які показують розташування небесних об'єктів:

Серед таких додатків можна згадати Star Walk 2, доступний як для iOS, так і для Android. Відкривайте застосунок, надайте дозвіл до камери та геолокації та наведіть камеру на небо. Для початку роботи натисніть на піктограму компаса ліворуч, вона відкалібрує положення. Функція доповненої реальності покаже вам, де зараз кожна планета, а кнопка пошуку дозволить знайти Місяць і планети.

Sky Tonight – це аналогічний безкоштовний мобільний додаток, який використовує апаратне забезпечення вашого смартфона, щоб визначити, де ви знаходитесь, і показує положення небесних об'єктів у реальному часі на карті неба над вами.

Для споглядання за метеорами не варто користуватися біноклями чи телескопами, адже вони охоплюють лише невелику частину нашого звичного поля зору. Обидва потоки будуть видимі неозброєним оком за умови відсутності хмар і значного світлового забруднення.