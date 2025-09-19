Що загрожує місії Hayabusa2?

Після успішної доставки на Землю зразків з астероїда Рюгу у 2020 році, зонд Hayabusa2 вирушив у іншу подорож до значно меншого астероїда 1998 KY26. Проблема в тому, що коли вчені відправляли апарат у космос, вони мали певний набір даних і характеристик його цілі, тож і налаштували Hayabusa2 відповідним чином. Проте останні дані, отримані за допомогою Дуже великого телескопа (VLT) Європейської південної обсерваторії в Чилі та інших обсерваторій, змусили вчених кардинально переглянути свої уявлення про цей об'єкт, пише 24 Канал з посиланням на офіційну заяву Європейської південної обсерваторії.

Раніше астрономи, спираючись на вимірювання яскравості, вважали, що діаметр астероїда KY26 становить близько 30 метрів, а повний оберт навколо своєї осі він робить за 10 хвилин. Однак нові, більш точні спостереження показали, що ці оцінки були хибними. Виявилося, що реальність зовсім інша, як зазначив Тоні Сантана-Рос, астроном з Університету Аліканте, який очолював дослідження.

Насправді астероїд KY26 має діаметр лише 11 метрів , що робить його найменшим об'єктом, який коли-небудь відвідував космічний апарат. Для порівняння, він настільки малий, що міг би поміститися всередині купола, де розміщено один із телескопів VLT.

Крім того, його швидкість обертання виявилася значно вищою – повний оберт навколо свої осі він робить усього за п'ять хвилин.



Порівняння розміру астероїда Рюгу, який відвідав Хаябуса-2 у 2020 році, та його наступної цілі, 1998 KY26 / Фото ESO/M. Kornmesser. / T. Santana-Ros, JAXA/University of Aizu/Kobe University

Такі зміни параметрів роблять місію Hayabusa2, заплановану на 2031 рік, набагато складнішою. Апарату доведеться здійснити зближення в абсолютно нових умовах, коли надзвичайно маленький об'єкт швидко обертається. Олів'є Ено, астроном з Європейської південної обсерваторії, підкреслив, що зменшений розмір і швидше обертання роблять візит не лише цікавішим, але й набагато ризикованішим.

Що відомо про астероїд KY26?

Науковці пояснюють, що раніше їм ніколи не доводилося досліджувати 11-метровий астероїд зблизька, тому вони не знають, чого очікувати і як він виглядатиме. Попередні спостереження вказують, що KY26, ймовірно, складається з твердих уламків скельних порід, а не є пухким "кам'янистим насипом", хоча останній варіант усе ще повністю не виключається. Точну структуру та склад астероїда Hayabusa2 зможе визначити лише після прибуття.

Астероїд 1998 KY26 був вперше виявлений 2 червня 1998 року в рамках програми Spacewatch в обсерваторії Кітт-Пік. У той час він пройшов на відстані близько 800 000 км від Землі, що трохи більше ніж удвічі перевищує відстань до Місяця. Його орбіта добре вивчена завдяки повторним спостереженням, зокрема у 2002 та 2020 роках.

1998 KY26 обертається навколо Сонця на відстані від 1,0 до 1,5 астрономічної одиниці з періодом 16 місяців (500 днів).

Він належить до групи астероїдів-Аполлонів – навколоземних об'єктів, чиї орбіти перетинають орбіту Землі.

Мінімальна відстань перетину орбіти Землі становить приблизно 374 000 кілометрів, що робить його одним із найдоступніших для космічних місій об'єктів.

Дослідження таких малих астероїдів має величезне значення для планетарного захисту, кажуть учені, адже саме такі об'єкти найчастіше стикаються із Землею. Наприклад, метеорит, що впав у 2013 році, був лише трохи більшим за KY26. Нові методи спостереження доводять, що вчені тепер можуть характеризувати навіть найменші потенційно небезпечні астероїди, не покидаючи Землі. Крім того, на думку Сантана-Роса, ці методи можуть вплинути на майбутні плани з дослідження навколоземних астероїдів і навіть на видобуток корисних копалин на них.