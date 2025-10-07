Что стоит знать об октябрьских звездопадах?

В ближайшее время нас ждут два метеорных потока – Дракониды и Ориониды. Первыми на небосклоне появятся Дракониды, активны в период с 6 по 10 октября. Пик звездопада придется на вечер 8 октября. Наблюдать за этим явлением лучше всего будет жителям Северного полушария, ведь именно здесь созвездие Дракона, откуда, как представляется, вылетают метеоры, находится выше всего над горизонтом в вечерние часы, пишет 24 Канал со ссылкой на EarthSky.

Впрочем, есть один нюанс, который может несколько помешать наблюдениям. В этом году пик Драконид совпадает с фазой убывающей Луны, яркий свет которой может затмить менее яркие метеоры. Несмотря на это, не стоит терять надежду, ведь в истории были случаи, когда Дракониды удивляли астрономов чрезвычайной активностью, демонстрируя сотни метеоров за один час.

Чтобы повысить свои шансы, стоит найти место для наблюдения подальше от городских огней и постараться закрыться от лунного света.



Где искать Дракониды / Фото NASA/JPL-Caltech

Вторым и значительно более ярким небесным шоу станут Ориониды. Специалисты NASA называют этот поток одним из самых красивых звездопадов года. Он длится довольно долго, с 26 сентября по 22 ноября, но его пик ожидается в ночь на 21 октября. Именно тогда интенсивность потока может достигать 20 метеоров в час.

Ориониды – это обломки знаменитой кометы Галлея. Каждый год в это время наша планета проходит сквозь шлейф, оставленный кометой, и его мелкие частицы сгорают в атмосфере, создавая впечатляющее зрелище.

Условия для наблюдения за Орионидами в этом году будут почти идеальными. 21 октября небо будет безлунным, что позволит увидеть даже самые слабые метеоры. Лучшее время для наблюдений – после полуночи, примерно с 03:00. При благоприятных условиях можно будет увидеть не только быстрые метеоры, но и яркие болиды и устойчивые светлые следы, которые остаются на небе после их пролета.

В отличие от Драконид, Орионидами смогут любоваться жители обоих полушарий:

Тем, кто находится в Северном полушарии, стоит смотреть на юго-восток.

Наблюдателям из Южного полушария – на северо-восток.

Как и в случае с другими астрономическими явлениями, для лучшего опыта стоит выехать за пределы города, где небо темнее, и дать глазам привыкнуть к темноте.



Где искать Ориониды / Фото NASA/JPL-Caltech

Воспользуйтесь вспомогательными средствами

Чтобы облегчить себе поиски нужного созвездия, из которого будут "вылетать" метеоры, можно воспользоваться специальными программами, которые показывают расположение небесных объектов:

Среди таких приложений можно вспомнить Star Walk 2, доступный как для iOS, так и для Android. Открывайте приложение, предоставьте разрешение к камере и геолокации и наведите камеру на небо. Для начала работы нажмите на пиктограмму компаса слева, она откалибрует положение. Функция дополненной реальности покажет вам, где сейчас каждая планета, а кнопка поиска позволит найти Луну и планеты.

Sky Tonight – это аналогичное бесплатное мобильное приложение, которое использует аппаратное обеспечение вашего смартфона, чтобы определить, где вы находитесь, и показывает положение небесных объектов в реальном времени на карте неба над вами.

Для созерцания за метеорами не стоит пользоваться биноклями или телескопами, ведь они охватывают лишь небольшую часть нашего привычного поля зрения. Оба потока будут видимы невооруженным глазом при условии отсутствия облаков и значительного светового загрязнения.