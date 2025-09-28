У 2019 році обсерваторії зафіксували гравітаційні хвилі від зіткнення чорних дір. Проте нова теорія припускає, що це могло бути відлуння події з іншого всесвіту, яке досягло нас крізь тимчасову кротовину. Це ставить під сумнів стандартне пояснення космічного явища і відкриває простір для нових гіпотез.

Гравітаційно-хвильові обсерваторії LIGO та Virgo зафіксували значні коливання у просторі-часі, які отримали назву GW190521. Загальноприйнятою версією було те, що ці хвилі виникли внаслідок зіткнення двох чорних дір. Однак група дослідників з Китайської академії наук запропонувала набагато сміливіше пояснення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Futurism.

Що кажуть науковці?

У своїй статті опублікованій на платформі препринтів наукових робіт arxiv, яка ще не пройшла рецензування, вчені висунули гіпотезу, що LIGO та Virgo насправді вловили сигнал зіткнення чорних дір, яке відбулося не в нашому, а в іншому всесвіті.

За їхньою теорією, злиття двох чорних дір у паралельному всесвіті було настільки потужним, що утворило тимчасову кротовину (або червоточину), яка з’єднала той світ із нашим. Саме відлуння цієї події, що пройшло крізь цей космічний тунель, і зафіксували прилади на Землі.

Чи може гравітаційна хвиля бути доказом існування мультивсесвіту?

На користь цієї екзотичної гіпотези свідчить кілька аномалій у сигналі GW190521.

По-перше , він був надзвичайно коротким. Зазвичай, коли дві чорні діри зближуються по спіралі, потужність гравітаційної хвилі зростає, створюючи характерний звук, схожий на щебетання. Проте у випадку GW190521 ця початкова фаза зближення була відсутня, хоча вона мала б чітко фіксуватися, враховуючи величезну масу об'єктів – у 142 рази більшу за масу Сонця.

По-друге, щоб підтвердити свою теорію, дослідники розробили модель, яка показує, як виглядав би сигнал від зіткнення в іншому всесвіті, що пройшов через кротовину. Вони припускають, що коротка тривалість сигналу може пояснюватися тим, що кротовина зруйнувалася невдовзі після зіткнення.

За їхніми висновками, створена ними модель трохи краще відповідає отриманим даним, ніж стандартне пояснення. Хоча цього недостатньо, щоб остаточно відкинути загальноприйняту модель, це робить гіпотезу про кротовину цілком життєздатною.

Цікаво, що схоже явище, можливо, спостерігалося знову. У 2023 році LIGO та Virgo зафіксували ще одне ймовірне злиття чорних дір, яке мало таку ж "короткочасну імпульсну природу", як і GW190521, про що повідомляв сайт університету Caltech. Подальші дослідження цих подій можуть пролити більше світла на цю загадку.