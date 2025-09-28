В 2019 году обсерватории зафиксировали гравитационные волны от столкновения черных дыр. Однако новая теория предполагает, что это могло быть эхо события из другой вселенной, которое достигло нас сквозь временную кротовину. Это ставит под сомнение стандартное объяснение космического явления и открывает простор для новых гипотез.

Гравитационно-волновые обсерватории LIGO и Virgo зафиксировали значительные колебания в пространстве-времени, которые получили название GW190521. Общепринятой версией было то, что эти волны возникли в результате столкновения двух черных дыр. Однако группа исследователей из Китайской академии наук предложила гораздо более смелое объяснение, сообщает 24 Канал со ссылкой на Futurism.

Что говорят ученые?

В своей статье опубликованной на платформе препринтов научных работ arxiv, которая еще не прошла рецензирование, ученые выдвинули гипотезу, что LIGO и Virgo на самом деле поймали сигнал столкновения черных дыр, которое произошло не в нашей, а в другой вселенной.

По их теории, слияние двух черных дыр в параллельной вселенной было настолько мощным, что образовало временную кротовину (или червоточину), которая соединила тот мир с нашим. Именно эхо этого события, прошедшее сквозь этот космический туннель, и зафиксировали приборы на Земле.

Может ли гравитационная волна быть доказательством существования мультивселенной?

В пользу этой экзотической гипотезы свидетельствует несколько аномалий в сигнале GW190521.

Во-первых , он был чрезвычайно коротким. Обычно, когда две черные дыры сближаются по спирали, мощность гравитационной волны растет, создавая характерный звук, похожий на щебетание. Однако в случае GW190521 эта начальная фаза сближения отсутствовала, хотя она должна была бы четко фиксироваться, учитывая огромную массу объектов – в 142 раза большую массы Солнца.

Во-вторых, чтобы подтвердить свою теорию, исследователи разработали модель, которая показывает, как выглядел бы сигнал от столкновения в другой вселенной, прошедший через кротовину. Они предполагают, что короткая продолжительность сигнала может объясняться тем, что кротовина разрушилась вскоре после столкновения.

По их выводам, созданная ими модель немного лучше соответствует полученным данным, чем стандартное объяснение. Хотя этого недостаточно, чтобы окончательно отвергнуть общепринятую модель, это делает гипотезу о кротовине вполне жизнеспособной.

Интересно, что похожее явление, возможно, наблюдалось снова. В 2023 году LIGO и Virgo зафиксировали еще одно вероятное слияние черных дыр, которое имело такую же "кратковременную импульсную природу", как и GW190521, о чем сообщал сайт университета Caltech. Дальнейшие исследования этих событий могут пролить больше света на эту загадку.