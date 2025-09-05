Нещодавній експеримент, у якому квантовий комп'ютер IBM зламав спрощений криптографічний ключ, викликав нову хвилю дебатів у спільноті. Це досягнення, хоч і символічне, змушує задуматися, чи є атаки на біткоїн та Ethereum далекою перспективою, чи неминучою загрозою для активів вартістю в трильйони доларів.

Дослідник Стів Тіппеконнік нещодавно продемонстрував можливості 133-кубітної квантової системи IBM ibm_torino. Йому вдалося зламати тестовий 6-бітний ключ на основі еліптичної криптографії (ECC), застосувавши квантову атаку в стилі алгоритму Шора, інформує 24 Канал.

Для цього комп'ютер виконав надзвичайно складний квантовий ланцюг із 340 000 шарів, щоб вивести приватний ключ із публічного.

Чи варто власникам криптовалют уже хвилюватися?

Хоча цей результат вражає, він не становить прямої загрози для реальних криптоактивів. Річ у тім, що біткоїн та Ethereum використовують значно складніший 256-бітний стандарт ECC-256. Аналітики зазначають, що злам такого рівня захисту за допомогою поточного обладнання все ще залишається недосяжним.

Проте експеримент важливий, оскільки доводить: квантові комп'ютери вже здатні розв'язувати спрощені версії математичних задач, що лежать в основі криптовалют. За словами квантового вченого П'єра-Люка, наступними кроками стануть корекція помилок та модульна арифметика – ключові етапи для масштабування цих експериментів до реальних розмірів ключів.

Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін вважає, що існує 20% імовірність того, що квантові комп'ютери зможуть зламати сучасну криптографію до 2030 року. Ризик посилюється тим, що трильйони доларів наразі зберігаються в гаманцях і блокчейнах на основі ECC.

Наскільки реальна загроза для криптовалют?

Головна небезпека полягає не в зламі поточних ключів, а в сценарії "збирай зараз, розшифровуй пізніше". Зловмисники можуть архівувати зашифровані дані сьогодні, щоб розкрити їх у майбутньому, коли квантові технології стануть достатньо потужними.

Цей ризик уже вплинув на стратегію деяких країн. Наприклад, Сальвадор розділив свої біткоїнові резерви вартістю 681 мільйон доларів на 14 різних адрес, зазначає BeInCrypto, щоб жоден гаманець не містив понад 500 BTC.

Уряд пояснив це кроком для захисту від квантових загроз, оскільки це мінімізує ризик повторного використання адрес, де публічні ключі є постійно видимими.

Водночас скептики, як-от ветеран Google Грем Кук, називають такі страхи перебільшеними, а математику біткоїна – "незламною". За його розрахунками, навіть якби 8 мільярдів людей, кожен з мільярдом суперкомп'ютерів, перевіряли по мільярду комбінацій на секунду, для зламу знадобилося б понад 1040 років.

Тим часом традиційний фінансовий сектор уже готується до майбутнього. Деякі великі банки, як-от HSBC, тестують квантово-захищені цифрові активи. Це свідчить, що великі фінансові установи розглядають квантовий захист не як ажіотаж, а як майбутню вимогу для ринків.

Отже, хоча 6-бітний злам не загрожує біткоїну сьогодні, він показує, що квантовий прогрес прискорюється.