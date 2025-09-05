Недавний эксперимент, в котором квантовый компьютер IBM взломал упрощенный криптографический ключ, вызвал новую волну дебатов в сообществе. Это достижение, хоть и символическое, заставляет задуматься, являются ли атаки на биткоин и Ethereum далекой перспективой или неизбежной угрозой для активов стоимостью в триллионы долларов.

Исследователь Стив Типпеконник недавно продемонстрировал возможности 133-кубитной квантовой системы IBM ibm_torino. Ему удалось взломать тестовый 6-битный ключ на основе эллиптической криптографии (ECC), применив квантовую атаку в стиле алгоритма Шора, информирует 24 Канал.

Для этого компьютер выполнил чрезвычайно сложную квантовую цепь из 340 000 слоев, чтобы вывести приватный ключ из публичного.

Стоит ли владельцам криптовалют уже волноваться?

Хотя этот результат впечатляет, он не представляет прямой угрозы для реальных криптоактивов. Дело в том, что биткоин и Ethereum используют значительно более сложный 256-битный стандарт ECC-256. Аналитики отмечают, что взлом такого уровня защиты с помощью текущего оборудования все еще остается недостижимым.

Однако эксперимент важен, поскольку доказывает: квантовые компьютеры уже способны решать упрощенные версии математических задач, лежащих в основе криптовалют. По словам квантового ученого Пьера-Люка, следующими шагами станут коррекция ошибок и модульная арифметика – ключевые этапы для масштабирования этих экспериментов до реальных размеров ключей.

Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин считает, что существует 20% вероятность того, что квантовые компьютеры смогут взломать современную криптографию до 2030 года. Риск усиливается тем, что триллионы долларов сейчас хранятся в кошельках и блокчейнах на основе ECC.

Насколько реальна угроза для криптовалют?

Главная опасность заключается не во взломе текущих ключей, а в сценарии "собирай сейчас, расшифровывай позже". Злоумышленники могут архивировать зашифрованные данные сегодня, чтобы раскрыть их в будущем, когда квантовые технологии станут достаточно мощными.

Этот риск уже повлиял на стратегию некоторых стран. Например, Сальвадор разделил свои биткоиновые резервы стоимостью 681 миллион долларов на 14 различных адресов, отмечает BeInCrypto, чтобы ни один кошелек не содержал более 500 BTC.

Правительство объяснило это шагом для защиты от квантовых угроз, поскольку это минимизирует риск повторного использования адресов, где публичные ключи постоянно видимы.

В то же время скептики, например ветеран Google Грэм Кук, называют такие страхи преувеличенными, а математику биткоина – "несокрушимой". По его расчетам, даже если бы 8 миллиардов людей, каждый с миллиардом суперкомпьютеров, проверяли по миллиарду комбинаций в секунду, для взлома понадобилось бы более 1040 лет.

Между тем традиционный финансовый сектор уже готовится к будущему. Некоторые крупные банки, например HSBC, тестируют квантово-защищенные цифровые активы. Это свидетельствует, что крупные финансовые учреждения рассматривают квантовую защиту не как ажиотаж, а как будущее требование для рынков.

Итак, хотя 6-битный взлом не угрожает биткоину сегодня, он показывает, что квантовый прогресс ускоряется.