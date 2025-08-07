Команда ученых из высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) достигла значительного успеха в квантовой физике, информирует 24 Канал со ссылкой на Nature Physics.

Они использовали устройство, известное как оптический пинцет, чтобы с помощью лазерных лучей поднять в вакууме три стеклянные наносферы. Каждая из этих сфер в десять раз тоньше человеческого волоса.

Целью было максимально обездвижить этот кластер. Однако, согласно законам квантовой механики, ни один объект не может находиться в абсолютном покое. Он всегда испытывает минимальные колебания, которые называют "флуктуацией нулевой точки".

Ученым удалось зафиксировать это движение с невероятной точностью: кластер колебался миллион раз в секунду, а каждое отклонение составляло лишь тысячную долю градуса.

Исследование установило сразу несколько рекордов.

Во-первых, это самый массивный объект (сотни миллионов атомов), для которого удалось так точно измерить квантовые колебания.

Во-вторых, 92% всего движения кластера были обусловлены именно квантовыми эффектами, что свидетельствует о высоком уровне "квантовой чистоты" состояния.

Самое главное достижение заключается в том, что эксперимент провели при комнатной температуре. Обычно для подобных исследований требуется дорогостоящее охлаждение до температур, близких к абсолютному нулю (-273°C).

Руководитель группы Мартин Фриммер сравнил их успех с созданием автомобиля, который перевозит больше груза, используя меньше горючего.

Эта методика может стать платформой для разработки сверхчувствительных квантовых сенсоров. Такие устройства найдут применение в навигационных системах, медицинской визуализации и даже в исследованиях темной материи, помогая выявлять чрезвычайно слабые силы.

Кстати, недавно ученые впервые зафиксировали вибрации атомов, что открывает путь к ранее недоступной физике. Это открытие позволяет экспериментально наблюдать тепловые вибрации и моире фазоны, что может повлиять на развитие электроники и квантовых вычислений.