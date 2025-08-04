Группа физиков из университета Эмори применила машинное обучение для анализа движения пыли в лабораторных условиях. Команда использовала специальное томографическое изображение: лазер, рассеянный на лист света, поэтапно сканировал объем камеры, а скоростная камера фиксировала движение каждой частицы с высокой точностью, отслеживая их в трехмерном пространстве с точностью до сантиметра в течение нескольких минут, информирует 24 Канал со ссылкой на Phys.org.

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Пылевая плазма – это особое состояние вещества, состоящее из ионизированного газа с примесями мелких частиц пыли, которые также заряжены. Вездесущность этого явления прослеживается от колец Сатурна до слоев атмосферы Земли.

Даже во время лесных пожаров частицы сажи, смешиваются с дымом, образуют локальные зоны пылевой плазмы, способны влиять на радиосвязь спасателей, когда заряженные частицы поглощают или возмущают радиоволны.

Как ИИ помогает открывать новую физику?

Главная ценность исследования в том, что ИИ не только находил закономерности, но и позволил построить физическую модель работы сложной системы. Его алгоритм научился учитывать симметрии, различия между отдельными частицами, а также точно определять так называемые нерецепрокальные (то есть неодинаковые с обеих сторон) силы, возникающие между частицами во время движения. Эти силы было трудно исследовать классическими методами – и здесь машинное обучение показало себя неожиданно эффективным.

Например, давно существовала гипотеза, что электрический заряд частицы пыли растет прямо пропорционально ее размеру. Однако результаты ИИ показали: увеличение заряда на самом деле зависит не только от размера, но и от плотности и температуры плазмы.

Еще одна традиционная теория предполагала, что сила взаимодействия между двумя частицами экспоненциально уменьшается с увеличением расстояния, и эта скорость не зависит от размера частиц. Однако модели ИИ показали: спад действительно зависит от размера, что до этого не учитывалось.

Все эти открытия лабораторно подтвердили экспериментами. Использованный ими метод базового физического сетевого моделирования легко переносится на другие сферы – от коллоидной химии (например, в красках или чернилах) до биологических процессов вроде коллективного поведения клеток. В перспективе это может помочь раскрывать законы динамики даже в живых системах.



Вакуумная камера, где коллоидные частицы находятся во взвешенном состоянии / Фото Лаборатория Бертона

Кстати, недавно ученые впервые зафиксировали вибрации атомов, что открывает путь к ранее недоступной физике. Это открытие позволяет экспериментально наблюдать тепловые вибрации и моире фазоны, что может повлиять на развитие электроники и квантовых вычислений.