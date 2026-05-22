Специалисты все увереннее прогнозируют возвращение климатического явления El Niño уже в этом году. Часть исследователей предполагает, что оно может оказаться особенно мощным, а это означает новые экстремальные температуры океана, засухи, ливни и масштабный стресс для морских экосистем. Об этом пишет Phys.

Почему новый Эль-Ниньо пугает ученых?

Наибольшее беспокойство вызывает состояние коралловых рифов, которые в последние годы пережили серию массовых эпизодов обесцвечивания. Ученые предупреждают, что новая волна потепления может оказаться разрушительной для многих рифовых систем мира.

Коралловый исследователь Clint Oakley из Victoria University of Wellington заявил, что перспектива сильного Эль-Ниньо вызывает у него "страх, но не удивление". "Каждое глобальное обесцвечивание кораллов происходило именно в годы Эль-Ниньо", – подчеркнул он.

Как кораллы теряют цвет и погибают?

Кораллы выживают благодаря симбиозу с микроскопическими водорослями, которые живут в их тканях. Именно эти водоросли обеспечивают кораллы питательными веществами через фотосинтез и придают им характерный яркий цвет.

Когда температура воды слишком повышается, этот баланс нарушается. Водоросли покидают кораллы или выталкиваются ими, после чего рифы белеют и постепенно начинают голодать.

Если вода охлаждается достаточно быстро, кораллы могут выжить и постепенно восстановиться. Но длительный перегрев часто становится смертельным.

Исследовательница Jen Matthews из University of Technology Sydney объяснила, что кораллы могут умереть от истощения. "Если воде нужно слишком много времени, чтобы остыть, или жара слишком сильная, кораллы фактически начинают голодать и погибают", – отметила она.

Массовое обесцвечивание стало новой нормой

Локальное и кратковременное обесцвечивание – естественный процесс для коралловых рифов. Проблема заключается в том, что из-за глобального потепления такие события стали повторяться слишком часто.

По словам Клинта Окли, кораллы просто не успевают восстанавливаться между волнами теплового стресса.

"Если кораллы снова обесцвечиваются еще до того, как восстановились и дали новое поколение, это уже движение только вниз", – объяснил ученый.

Последний глобальный эпизод массового обесцвечивания официально зафиксировали в 2024 году. С тех пор ситуация только ухудшается. В Карибском регионе некоторые виды кораллов уже называют "функционально вымершими". Между тем Great Barrier Reef в Австралии потерял от 15% до 40% кораллового покрова в разных районах в период 2024 – 2025 годов.

Ученые отмечают, что проблема заключается не только в самом Эль-Ниньо, но и в общем повышении температур океана из-за изменения климата.

"Средняя температура моря последних лет уже равна пиковым значением глобального обесцвечивания 1998 года", – сказал Клинт Окли. Другими словами, даже без экстремального Эль-Ниньо океан сейчас находится в опасном для кораллов состоянии. Дополнительное потепление может лишь ускорить деградацию рифов.

Ученые пытаются "выиграть время"

Исследователи по всему миру работают над способами спасения кораллов. Среди экспериментальных решений – специальные питательные гели, затенение рифов от солнца и даже генетические технологии для создания устойчивых видов.

Как пишет France24, большинство ученых признают, что эти методы не способны полностью решить проблему. "Существует много важных и инновационных стратегий защиты, но все они только выиграют для нас время", – заявила Джен Мэтьюз.

Она предупредила, что без реального сокращения выбросов парниковых газов коралловые рифы могут исчезнуть в том виде, в котором человечество знает их сегодня.

Коралловые рифы являются критически важными экосистемами для морской жизни. Они служат "детскими садами" для рыб, поддерживают биоразнообразие и защищают побережье от штормовых волн и эрозии. По оценкам исследователей, за последние десятилетия мир уже потерял до 50% кораллов.

Ученая Kimberley Reid из University of Melbourne напомнила, что сила и продолжительность Эль-Ниньо пока остаются неопределенными. В то же время она подчеркнула, что даже без этого климатического явления перспективы коралловых рифов выглядят тревожно.