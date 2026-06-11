Кто принес огонь в глубину пещер?

Задолго до того,, как человечество научилось добывать огонь с помощью трения или искры,, наши предки овладели искусством поддержания пламени,, заимствованного у самой природы. Новые доказательства, полученные в пещере Вондерверк в Южной Африке, указывают на то,, что эта практика могла начаться почти 1,8 миллионов лет назад. Главными героями этой эволюционной драмы стали Homo erectus (человек прямоходящий), которые, вероятно, переносили тлеющий уголь от естественных лесных пожаров в свои защищенные хранилища. Об этом говорится в свежем исследовании, опубликованном в научном журнале PLOS One.

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До этого момента мировая наука считала самым древним бесспорным свидетельством контролируемого использования огня находки в Гешер-Бенот-Яаков в Израиле. Там археологи обнаружили остатки очагов, возраст которых составляет около 800 тысяч лет.

Однако находки в пещере Вондерверк отодвигают эту границу на ошеломляющее расстояние во времени. Хотя предыдущие исследования уже намекали на то, ч,, что гоминиды могли использовать огонь миллион лет назад,, новые данные свидетельствуют о гораздо более древних событиях.

Технологии на службе археологии

Чтобы подтвердить свои предположения, исследователи применили современные методы анализа к обожженным костям животных, найденным в глубоких слоях пещеры. Они разработали инновационную технику,, сочетающую изучение свойств люминесценции костей и инфракрасную спектроскопию с преобразованием Фурье. Этот подход позволил точно идентифицировать следы термического воздействия на останках многочисленных мелких млекопитающих, обнаруженных в слоях 10 и 11.

Особое внимание привлек одиннадцатый слой, возраст которого оценивают в диапазоне от 1,07 до 1,79 миллионов лет. Именно здесь ученые нашли доказательства того,, что древние обитатели пещеры использовали огонь на сотни тысячелетий раньше,, чем мы всегда считали.

Если датировка (1,8 миллионов лет) и, прежде всего, преднамеренность занесения огня в пещеру подтвердятся, мы столкнемся с вехой, которая изменит ход предыстории,

– прокомментировал профессор археологии Университета Гранады Хуан Мануэль Хименес Аренас.

Почему это не могло быть случайностью?

Ученые подчеркивают, что обнаруженные следы горения не являются результатом природных процессов. Все находки были сделаны на расстоянии не менее 30 метров от входа в пещеру. Это место расположено глубоко внутри,, куда никак не могли добраться природные лесные пожары или случайные искры снаружи. Единственным логичным объяснением появления там огня является деятельность гоминидов.

Несмотря на то,, что исследователи не нашли прямых доказательств приготовления пищи внутри пещеры,, связь между обожженными костями и присутствием предков человека очевидна. Останки животных обнаружили в непосредственной близости от ашельских каменных орудий, которые традиционно приписывают Homo erectus. Это подтверждает, что именно эти древние люди были ответственны за использование огня в пещере.

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Аналогичные исследования на других участках, таких как пещера Сварткранс в Южной Африке или Кооби-Фора в Кении, также дают основания предполагать использование неконтролируемого огня еще 1,5 миллионов лет назад. Однако в этом случае не все ученые согласны. Главное отличие Вондерверка заключается в том,, что здесь огонь использовали неоднократно и намеренно.

Повторение этого теплового сигнала в пространстве и времени в сочетании с более широким археологическим контекстом дает веские основания для намеренного внедрения и использования огня ранними гоминами,, скорее всего,, Homo erectus,, не один раз,

– добавили авторы исследования.

Это открытие имеет колоссальное значение для понимания эволюции человека. Умение поддерживать огонь давало нашим предкам защиту от хищников, источник света и тепла, что позволяло осваивать новые территории и глубины пещер. Хотя они еще не умели разжигать костры самостоятельно, способность обуздать и сохранить природную стихию стала первым шагом к технологическому господству Homo erectus над окружающей средой.