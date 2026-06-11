Хто приніс полум'я в глибину печер?

Задовго до того, як людство навчилося добувати вогонь за допомогою тертя чи іскри, наші пращури опанували мистецтво підтримки полум'я, запозиченого у самої природи. Нові докази, отримані в печері Вондерверк у Південній Африці, вказують на те, що ця практика могла розпочатися майже 1,8 мільйона років тому. Головними героями цієї еволюційної драми стали Homo erectus (людина прямоходяча), які, ймовірно, переносили тліюче вугілля від природних лісових пожеж у свої захищені сховища. Про це йдеться у свіжому дослідженні, опублікованому в науковому журналі PLOS One.

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До цього моменту світова наука вважала найдавнішим беззаперечним свідченням контрольованого використання вогню знахідки в Гешер-Бенот-Яаков в Ізраїлі. Там археологи виявили залишки вогнищ, вік яких становить близько 800 тисяч років.

Проте знахідки в печері Вондерверк відсувають цю межу на приголомшливу відстань у часі. Хоча попередні розвідки вже натякали на те, що гомініни могли використовувати вогонь мільйон років тому, нові дані свідчать про набагато давніші події.

Технології на службі археології

Аби підтвердити свої припущення, дослідники застосували сучасні методи аналізу до обпалених кісток тварин, знайдених у глибинних шарах печери. Вони розробили інноваційну техніку, що поєднує вивчення властивостей люмінесценції кісток та інфрачервону спектроскопію з перетворенням Фур'є. Цей підхід дозволив точно ідентифікувати сліди термічного впливу на рештках численних дрібних ссавців, виявлених у шарах 10 та 11.

Особливу увагу привернув одинадцятий шар, вік якого оцінюють у діапазоні від 1,07 до 1,79 мільйона років. Саме тут вчені знайшли докази того, що стародавні мешканці печери використовували вогонь на сотні тисячоліть раніше, ніж ми завжди вважали.

Якщо датування (1,8 мільйона років) і, перш за все, навмисність занесення вогню в печеру підтвердяться, ми зіткнемося з віхою, яка змінить хід преісторії,

– прокоментував професор археології Університету Гранади Хуан Мануель Хіменес Аренас.

Чому це не могло бути випадковістю?

Науковці наголошують, що виявлені сліди горіння не є наслідком природних процесів. Усі знахідки зробили на відстані щонайменше 30 метрів від входу в печеру. Це місце розташоване глибоко всередині, куди ніяк не могли дістатися природні лісові пожежі чи випадкові іскри ззовні. Єдиним логічним поясненням появи там вогню є діяльність гомінінів.

Попри те, що дослідники не знайшли прямих доказів приготування їжі всередині печери, зв'язок між обпаленими кістками та присутністю предків людей є очевидним. Рештки тварин виявили у безпосередній близькості до ашельських кам'яних знарядь, які традиційно приписують Homo erectus. Це підтверджує, що саме ці стародавні люди були відповідальними за використання вогню в печері.

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Аналогічні дослідження на інших ділянках, як-от печера Сварткранс у Південній Африці чи Кообі-Фора в Кенії, також дають підстави припускати використання неконтрольованого вогню ще 1,5 мільйона років тому. Однак у цьому випадку не всі науковці погоджуються. Головна відмінність Вондерверку полягає в тому, що тут вогонь використовували неодноразово і навмисно.

Повторення цього теплового сигналу в просторі та часі в поєднанні з ширшим археологічним контекстом дає вагомі підстави для навмисного впровадження та використання вогню ранніми гомінінами, швидше за все, Homo erectus, не один раз,

– додали автори дослідження.

Це відкриття має колосальне значення для розуміння еволюції людини. Вміння підтримувати вогонь давало нашим предкам захист від хижаків, джерело світла та тепла, що дозволяло освоювати нові території та глибини печер. Хоча вони ще не вміли розпалювати багаття самостійно, здатність приборкати та зберігати природну стихію стала першим кроком до технологічного панування Homo erectus над навколишнім середовищем.