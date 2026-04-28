Наскільки розумними були неандертальці?

Довгий час вважалося, що неандертальці поступилися місцем сучасному виду людей через свою примітивність. Ще у 1857 році, коли було знайдено перший череп у долині Неандерталь, вчені припустили, що ця істота перебувала на низькому етапі розвитку. Неандертальці мали довші та нижчі черепи з масивними надбрівними дугами, тоді як Homo sapiens вирізнялися кулястою формою голови. Ці анатомічні розбіжності десятиліттями використовували як доказ того, що наші вимерлі родичі мали гіршу пам'ять, слабку здатність до планування та обмежені мовленнєві навички, пише ScienceAlert.

Проте міжнародна група антропологів під керівництвом Тома Шенеманна з Індіанського університету в Блумінгтоні провела масштабне дослідження, яке ставить ці висновки під сумнів. Науковці вирішили порівняти анатомію мозку неандертальців не просто з усередненою сучасною людиною, а з варіативністю всередині нашого власного виду. Для цього вони проаналізували дані МРТ 200 осіб європейського походження зі США та 200 етнічних китайців народності хань, зазначає Live Science.

Результати, які опублікували в журналі PNAS, виявилися приголомшливими. З'ясувалося, що відмінності в об'ємі окремих ділянок мозку між сучасними американцями та китайцями часто є більшими, ніж ті, що існують між Homo sapiens та неандертальцями. Зокрема, у 9 з 13 досліджених зон мозку різниця між сучасними популяціями перевищувала аналогічні показники між видами.

Якщо ці морфологічні відмінності в сучасних людей не вважаються еволюційно значущими і не впливають на загальний рівень інтелекту, то немає підстав стверджувати зворотне щодо неандертальців.

Шенеманн зазначив, що зв'язок між анатомією мозку та когнітивними здібностями у сучасних людей є надзвичайно слабким. Наприклад, навіть якщо мозок неандертальця мав дещо іншу форму мозочка, це могло вплинути на показники уваги чи гальмування лише на 0,14 стандартного відхилення. Такий мінімальний розрив означає, що розподіл розумових здібностей обох видів майже повністю перекривався.

Що каже палеонтологія

Археологічні знахідки лише підтверджують ці висновки. Неандертальці не були безпорадними дикунами: вони вміли розводити вогонь, готувати їжу на ньому, виготовляти складні інструменти та навіть вдавалися до абстрактного мистецтва.

Є дані, що вони використовували антибактеріальні ліки, шили одяг і, можливо, мали мову, яку наші предки могли розуміти. Професор Стівен Мітен зауважив, що через великий об'єм легень та особливу будову носа вони могли розмовляти гучніше за нас і мати дещо гугнявий голос, але це не заважало спілкуванню.

Чому ж тоді вони зникли

Вчені вважають, що причиною вимирання було не "слабке мислення", а демографічні фактори та генетичне "заболочування". Неандертальці жили невеликими групами, і коли до Європи масово прийшли Homo sapiens, відбулося поступове змішування видів.

Генетичний код меншої популяції просто розчинився в більшій. Таким чином, неандертальці не стільки вимерли в класичному розумінні, скільки стали частиною нашого родоводу, що підтверджується наявністю їхніх генів у більшості сучасних людей.

Які ще існують теорії вимирання неандертальців?

Вимирання неандертальців – це складний процес, який, ймовірно, був спричинений поєднанням кількох факторів. Ось основні наукові теорії:

Конкуренція з Homo sapiens. Сучасні люди мали досконаліші інструменти, ширші торговельні зв'язки та кращі стратегії полювання. Homo sapiens могли просто витіснити неандертальців з найкращих територій.

Кліматичні зміни. Різке похолодання та часті коливання клімату в Європі призвели до зникнення лісів, де полювали неандертальці. Вони не змогли швидко адаптуватися до життя у відкритому степу.

Епідемії та хвороби. Homo sapiens, прийшовши з Африки, могли принести нові тропічні патогени, до яких у неандертальців не було імунітету.

Генетичне виродження. Оскільки неандертальці жили малими ізольованими групами, це призводило до інбридингу (близькоспорідненого схрещування), що послаблювало їхній генофонд.

Вулканічна активність. Теорія про масштабні виверження вулканів (наприклад, на Флегрейських полях в Італії), які спричинили "вулканічну зиму" та екологічну катастрофу саме в період занепаду неандертальців.

Також існує теорія, що на їхнє вимирання могла вплинути активність Сонця, а точніше той факт, що магнітне поле Землі чомусь тимчасово ослабло, дозволивши сонячним частинкам краще проникати крізь атмосферу. Це чинило згубний вплив на здоров'я неандертальців, які нібито були менш стійкими, ніж Homo sapiens.

Коли зникли неандертальці?

Неандертальці зникли приблизно 40 000 років тому. Цей період вважається часом їхнього остаточного зникнення як окремого виду, хоча в окремих регіонах невеликі групи могли зберігатися дещо довше.

Гібралтар вважається одним із останніх місць, де неандертальці могли жити довше за інші популяції, зокрема ще 37 000 років тому. Перед остаточним вимиранням неандертальці співіснували з сучасними людьми в Європі протягом приблизно 3 000 – 5 000 років.

Хоча вони зникли як фізичний вид, їхні гени продовжують жити в сучасних людях неафриканського походження (від 1% до 4% ДНК).