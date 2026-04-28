Насколько разумны были неандертальцы?

Долгое время считалось, что неандертальцы уступили место современному виду людей из-за своей примитивности. Еще в 1857 году, когда был найден первый череп в долине Неандерталь, ученые допустили, что это существо находилось на низком этапе развития. Неандертальцы имели более длинные и низшие черепа с массивными надбровными дугами., в то время как Homo sapiens отличались шаровидной формой головы. Эти анатомические разногласия десятилетиями использовали как доказательство того., что наши вымершие родственники имели худшую память, слабую способность к планированию и ограниченные речевые навыки, пишет ScienceAlert.

Смотрите также 40 тысяч лет изоляции: найденная в Гибралтаре пещера могла быть домом последних неандертальцев

Однако международная группа антропологов под руководством Тома Шенеманна из Индианского университета в Блумингтоне провела масштабное исследование, которое ставит эти выводы под вопрос. Ученые решили сравнить анатомию мозга неандертальцев не просто с усредненным современным человеком, а с вариативностью внутри нашего собственного вида. Для этого они проанализировали данные МРТ 200 человек европейского происхождения из США и 200 этнических китайцев народности хань., отмечает Live Science.

Результаты, которые опубликовали в журнале PNAS, оказались потрясающими. Выяснилось, что различия в объеме отдельных участков мозга между современными американцами и китайцами часто большие, чем те, что существуют между Homo sapiens и неандертальцами. В частности, у 9 из 13 исследованных зон мозга разница между современными популяциями превышала аналогичные показатели между видами.

Если эти морфологические отличия у современных людей не считаются эволюционно значимыми и не влияют на общий уровень интеллекта, то нет оснований утверждать обратное в отношении неандертальцев.

Шенеманн отметил, что связь между анатомией мозга и когнитивными способностями у современных людей чрезвычайно слаба. Например, даже если мозг неандертальца имел несколько иную форму мозжечка, это могло повлиять на показатели внимания или торможения только на 0, 14 стандартного отклонения. Такой минимальный разрыв означает, что распределение умственных способностей обоих видов почти полностью перекрывалось.

Что говорит палеонтология

Археологические находки лишь подтверждают эти выводы. Неандертальцы не были беспомощными дикарями: они умели разводить огонь, готовить еду на нем, изготовлять сложные инструменты и даже прибегали к абстрактному искусству.

Есть данные, что они использовали антибактериальное лекарство, шили одежду и, возможно, имели язык, которую наши предки могли понимать. Профессор Стивен Миттен заметил, что из-за большого объема легких и особого строения носа они могли говорить громче нас и иметь несколько гнусавый голос, но это не мешало общению.

Смотрите также Новая теория вымирания неандертальцев предлагает неожиданную причину их исчезновения

Почему же тогда они исчезли

Ученые считают, что причиной вымирания было не "слабое мышление", а демографические факторы и генетическое "заболачивание". Неандертальцы жили небольшими группами, и когда в Европу массово пришли Homo sapiens, произошло постепенное смешение видов.

Генетический код меньшей популяции просто растворился в большей. Таким образом, неандертальцы не столько умерли в классическом понимании, сколько стали частью нашей родословной, что подтверждается наличием их генов у большинства современных людей.

Какие еще существуют теории вымирания неандертальцев?

Вымирание неандертальцев– это сложный процесс, какой, вероятно, был вызван сочетанием нескольких факторов. Вот основные научные теории:

Конкуренция с Homo sapiens. Современные люди имели более совершенные инструменты, более широкие торговые связи и лучшие стратегии охоты. Homo sapiens могли просто вытеснить неандертальцев из самых лучших территорий.

Климатические конфигурации. Резкое похолодание и частые колебания климата в Европе привели к исчезновению лесов, где охотились неандертальцы. Они не смогли быстро адаптироваться к жизни в открытой степи.

Эпидемии и болезни. Homo sapiens, придя из Африки, могли принести новые тропические патогены, к которым у неандертальцев не было иммунитета.

Генетическое вырождение. Поскольку неандертальцы жили малыми изолированными группами, это приводило к инбридингу (близкородственному скрещиванию), что ослабляло их генофонд.

Вулканическая активность. Теория о масштабных извержениях вулканов (например, на Флегрейских полях в Италии), которые повлекли "вулканическую зиму" и экологическую катастрофу именно в период упадка неандертальцев.

Также существует теория, что на их вымирание могла повлиять активность Солнца, а точнее тот факт, что магнитное поле Земли почему-то временно ослабло, позволив солнечным частицам лучше проникать через атмосферу. Это оказывало пагубное влияние на здоровье неандертальцев, которые якобы были менее устойчивы, чем Homo sapiens.

Когда исчезли неандертальцы?

Неандертальцы исчезли около 40 000 лет назад. Этот период считается временем их окончательного исчезновения как отдельного вида., хотя в отдельных регионах небольшие группы могли сохраняться несколько дольше.

Гибралтар считается одним из последних мест, где неандертальцы могли жить дольше других популяций, в том числе еще 37 000 лет назад. Перед окончательным вымиранием неандертальцы сосуществовали с современными людьми в Европе в течение примерно 3 000– 5000 лет.

Хотя они исчезли как физический вид, их гены продолжают жить в современных людях неафриканского происхождения (от 1% до 4% ДНК).