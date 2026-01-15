Почему находка в скалах Гибралтара заставляет пересмотреть хронологию вымирания древних людей?

Комплекс пещер Горхема, расположен на южном крае Испании, на территории британской заморской территории Гибралтар, и является настоящим архивом доисторического прошлого. Скалистый ландшафт скрывает четыре отдельные пещеры: собственно Горхем, Вангард, Гиена и Беннет. Хотя их обнаружили еще в 1907 году, системные научные исследования начались только в 1980-х годах, когда археологи поняли масштаб культурного слоя, сохранившегося в этих известняковых стенах, сообщает 24 Канал со ссылкой на IFLScience.

Сегодня вход в пещеры расположен почти у самой воды, однако тысячи лет назад береговая линия выглядела иначе. Из-за более низкого уровня моря комплекс находился значительно дальше вглубь суши, что делало его идеальным местом для длительного проживания. Исследователи зафиксировали следы человеческой деятельности, которые охватывают период до 100 тысяч лет. Поскольку современный человек появился в Западной Европе лишь около 40 тысяч лет назад, большинство находок в Гибралтаре принадлежит именно неандертальцам.

Одним из важнейших этапов исследования стало открытие в 2021 году. В задней части пещеры Вангард специалисты Гибралтарского национального музея нашли камеру глубиной около 13 метров, которая оставалась изолированной от внешнего мира более 40 тысяч лет из-за накопления осадочных пород.

Что нашли в пещерах?

Внутри обнаружили останки рыси, гиены и грифа. Особое внимание привлек панцирь большой съедобной морской улитки, которая вряд ли могла попасть в такую отдаленную часть пещеры без помощи ее обитателей.

Анализ находок во всем комплексе демонстрирует незаурядную изобретательность неандертальцев. Они не только охотились на крупных животных, но и активно использовали морские ресурсы. Археологи нашли огромное количество раковин мидий, кости рыб, а также останки тюленей и дельфинов. Характерные следы обработки на костях подтверждают, что эти животные были частью рациона древних людей.

Свидетельства разума

Помимо пищевых привычек, пещеры Гибралтара раскрывают интеллектуальный потенциал неандертальцев. В пещере Вангард был обнаружен очаг возрастом 60 тысяч лет, который использовали для сложного технологического процесса – изготовления березового дегтя. Эту липкую субстанцию применяли как клей для соединения каменных наконечников с деревянными рукоятками, что свидетельствует о высоком уровне мастерства и передаче знаний между поколениями.

На каменном полу также сохранились загадочные узоры в форме перекрестной штриховки, возраст которых превышает 39 тысяч лет. Некоторые исследователи склонны считать эти глубокие надрезы ранними проявлениями изобразительного искусства.

Финал их истории

Самой большой неожиданностью стало то, что комплекс Горхема может изменить общепринятое представление о финале истории неандертальцев. Традиционно считается, что этот вид исчез примерно 40 тысяч лет назад, однако артефакты из Гибралтара указывают на их присутствие значительно позже – в период от 33 до 24 тысяч лет назад.

Если эти данные окончательно подтвердятся, Гибралтар окажется последним пристанищем неандертальцев, где они поддерживали свой образ жизни в течение тысяч лет после того, как их родственники исчезли в других частях континента.