Почему свинец оказался для неандертальцев более губительным, чем для современного человека?

До недавнего времени считалось, что массовое воздействие свинца на человечество – это преимущественно современная проблема, связанная с промышленной революцией, добычей полезных ископаемых и использованием этилированного бензина. Однако международная группа ученых из Австралии и США пришла к выводу, что этот токсичный металл сопровождал эволюцию человека в течение почти двух миллионов лет, пишет 24 Канал со ссылкой на The Debrief.

Исследователи проанализировали 51 образец окаменелых зубов, принадлежавших различным видам гоминидов, в частности Homo sapiens, неандертальцам, австралопитекам, а также вымершим обезьянам, таким как гигантопитеки. С помощью высокоточной лазерной геохимии они обнаружили следы периодического воздействия свинца в 73% образцов. Древние гоминиды, вероятно, получали дозы токсичного металла из окружающей среды – через воду и почву, загрязненные в результате вулканических выбросов или лесных пожаров.

Уровни свинца, накопленные в зубах предков, оказались удивительно похожими на показатели людей, рожденных в середине XX века.

Эти открытия поставили перед учеными новый вопрос: если и Homo sapiens, и неандертальцы подвергались воздействию свинца, почему один вид процветал, а другой в конце концов исчез около 40 тысяч лет назад?

Ответ может скрываться в генетике. Команда ученых предположила, что современные люди имели эволюционное преимущество благодаря лучшей устойчивости к пагубному влиянию этого металла.

Чтобы проверить гипотезу, ученые провели эксперимент с органоидами – выращенными в лаборатории "минимизками". Они создали две версии мозговых органоидов: одну с генетическим вариантом современного человека, а другую – с геном, присущим неандертальцам и другим вымершим видам. Ключевую роль в исследовании сыграл ген NOVA1, который координирует развитие нейронов.

Результаты

Результаты эксперимента, которые приводит журнал Science, оказались поразительными.

Под воздействием свинца в органоидах неандертальского типа произошло значительное нарушение работы гена FOXP2, который является критически важным для развития речи и речи.

В то же время "мини-мозг" современного человека продемонстрировал значительно большую устойчивость к токсину.

Таким образом, исследование показывает, что Homo sapiens, возможно, развили генетическую защиту, которая позволила их мозгу нормально функционировать даже в условиях периодического контакта со свинцом.

Эта устойчивость могла способствовать развитию сложных когнитивных и социальных навыков, в частности языка, что дало нашим предкам решающее преимущество в борьбе за выживание. Неандертальцы, наоборот, могли сильнее страдать от неврологических последствий отравления, что со временем могло стать одним из факторов их вымирания.

Стоит отметить, что ученые постоянно выдвигают новые гипотезы о причинах исчезновения неандертальцев. Например физик Агнит Мухопадхай предлагает весьма неожиданное объяснение: неандертальцы могли не выдержать сдвига магнитных полюсов Земли, а точнее внезапного всплеска радиации, который пришел вслед за этим.