Фахівці дедалі впевненіше прогнозують повернення кліматичного явища El Niño вже цього року. Частина дослідників припускає, що воно може виявитися особливо потужним, а це означає нові екстремальні температури океану, посухи, зливи та масштабний стрес для морських екосистем. Про це пише Phys.

Дивіться також Біля Стоунхенджа відтворили загадкову будівлю кам'яної доби – її призначення досі невідоме

Чому новий Ель-Ніньйо лякає науковців?

Найбільше занепокоєння викликає стан коралових рифів, які останніми роками пережили серію масових епізодів знебарвлення. Вчені попереджають, що нова хвиля потепління може виявитися руйнівною для багатьох рифових систем світу.

Кораловий дослідник Clint Oakley із Victoria University of Wellington заявив, що перспектива сильного Ель-Ніньйо викликає у нього "страх, але не здивування". "Кожне глобальне знебарвлення коралів відбувалося саме в роки Ель-Ніньйо", – наголосив він.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Як корали втрачають колір і гинуть?

Корали виживають завдяки симбіозу з мікроскопічними водоростями, які живуть у їхніх тканинах. Саме ці водорості забезпечують корали поживними речовинами через фотосинтез і надають їм характерного яскравого кольору.

Коли температура води надто підвищується, цей баланс руйнується. Водорості залишають корали або виштовхуються ними, після чого рифи біліють і поступово починають голодувати.

Якщо вода охолоджується достатньо швидко, корали можуть вижити й поступово відновитися. Але тривалий перегрів часто стає смертельним.

Дослідниця Jen Matthews з University of Technology Sydney пояснила, що корали можуть померти від виснаження. "Якщо воді потрібно надто багато часу, щоб охолонути, або спека занадто сильна, корали фактично починають голодувати і гинуть", – зазначила вона.

Масове знебарвлення стало новою нормою

Локальне й короткочасне знебарвлення – природний процес для коралових рифів. Проблема полягає в тому, що через глобальне потепління такі події стали повторюватися надто часто.

За словами Клінта Оклі, корали просто не встигають відновлюватися між хвилями теплового стресу.

"Якщо корали знову знебарвлюються ще до того, як відновилися й дали нове покоління, це вже рух лише вниз", – пояснив науковець.

Останній глобальний епізод масового знебарвлення офіційно зафіксували у 2024 році. Відтоді ситуація лише погіршується. У Карибському регіоні деякі види коралів уже називають "функціонально вимерлими". Тим часом Great Barrier Reef в Австралії втратив від 15% до 40% коралового покриву в різних районах у період 2024 – 2025 років.

Науковці наголошують, що проблема полягає не лише в самому Ель-Ніньйо, а й у загальному підвищенні температур океану через зміну клімату.

"Середня температура моря останніх років уже дорівнює піковим значенням глобального знебарвлення 1998 року", – сказав Клінт Оклі. Іншими словами, навіть без екстремального Ель-Ніньйо океан зараз перебуває в небезпечному для коралів стані. Додаткове потепління може лише прискорити деградацію рифів.

Вчені намагаються "виграти час"

Дослідники по всьому світу працюють над способами порятунку коралів. Серед експериментальних рішень – спеціальні поживні гелі, затінення рифів від сонця та навіть генетичні технології для створення стійкіших видів.

Як пише France24, більшість науковців визнають, що ці методи не здатні повністю вирішити проблему. "Існує багато важливих та інноваційних стратегій захисту, але всі вони лише виграють для нас час", – заявила Джен Метьюз.

Вона попередила, що без реального скорочення викидів парникових газів коралові рифи можуть зникнути в тому вигляді, в якому людство знає їх сьогодні.

Коралові рифи є критично важливими екосистемами для морського життя. Вони служать "дитячими садками" для риб, підтримують біорізноманіття та захищають узбережжя від штормових хвиль і ерозії. За оцінками дослідників, за останні десятиліття світ уже втратив до 50% коралів.

Науковиця Kimberley Reid з University of Melbourne нагадала, що сила та тривалість Ель-Ніньйо поки залишаються невизначеними. Водночас вона підкреслила, що навіть без цього кліматичного явища перспективи коралових рифів виглядають тривожно.