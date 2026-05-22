Організація English Heritage представила реконструкцію гігантської неолітичної будівлі неподалік від Stonehenge. Споруда отримала назву Kusuma Neolithic Hall і стала однією з найамбітніших археологічних реконструкцій у Великій Британії за останні роки. Про це пише The Guardian.

Яким був загадковий зал епохи неоліту?

Будівлю заввишки сім метрів створили на основі археологічних даних про загадкову структуру Durrington 68, яку виявили приблизно за три кілометри від Стоунхенджа поруч із неолітичною пам'яткою Woodhenge.

Оригінальну споруду вперше розкопала археологиня Мод Каннінгтон ще у 1928 році, а повторне дослідження провели у 2007 році в межах проєкту Stonehenge Riverside Project. Археологи знайшли кільцеподібне розташування ям від дерев'яних стовпів і чотири масивні опори всередині, які, ймовірно, підтримували дах.

Втім, справжнє призначення споруди досі залишається загадкою. Через багатовікову оранку ґрунту археологи втратили більшість слідів підлоги та вогнищ. Серед можливих версій – ритуальний простір, місце зимових бенкетів, склад або навіть притулок для людей чи тварин.

Будівлю звели вручну за технологіями кам'яної доби

Проєкт вартістю 1 мільйон фунтів стерлінгів реалізовували протягом дев'яти місяців за участю понад 100 волонтерів. Усі роботи виконували вручну без сучасної техніки. Археолог-експериментатор Luke Winter пояснив, що команда максимально точно відтворювала методи будівництва епохи неоліту.

"Усе в цій будівлі росло в цьому ландшафті 5000 років тому. Ми використовували копії кам'яних інструментів для створення кожної частини споруди... Ми буквально порахували кожен удар сокири", – розповів Вінтер.

За його словами, спочатку він сумнівався, що археологічний слід Durrington 68 справді належав критій будівлі.

"Я оцінював шанси 50 на 50, що це могла бути споруда. Але зараз, коли будівництво майже завершене, я вже на 75% впевнений, що там був дах", – зазначив дослідник.

Орієнтація на зимове сонцестояння

Як пише BBC, однією з найцікавіших деталей реконструкції стало те, що будівля, як і сам Stonehenge, точно орієнтована на зимове сонцестояння. Люк Вінтер згадує, що під час сонцестояння його тінь точно впала на центральний стовп у задній частині споруди.

Ця особливість може свідчити про важливе ритуальне або календарне значення будівлі для неолітичних спільнот.

Уже цього літа Kusuma Neolithic Hall відкриють для відвідувачів, а згодом він стане інтерактивним освітнім простором для школярів.

Поруч також планують відкрити новий навчальний центр із лабораторією Clore Discovery Lab та студією Weston Learning Studio. У English Heritage сподіваються, що завдяки новому комплексу зможуть щороку приймати майже 100 тисяч учнів. Керівниця освітніх програм Іона Кін заявила, що всі освітні заходи для молодіжних і шкільних груп будуть безкоштовними.

"Неоліт уже давно є частиною національної навчальної програми", – пояснила вона. За словами Кін, діти зможуть буквально "перенестися в минуле" – сидіти біля відкритого вогню, готувати неолітичний сир або створювати глиняний посуд за стародавніми технологіями.

"Люди вчаться через практику і краще розуміють історію, коли самі намагаються щось зробити", – додала вона. Куратор Stonehenge Він Скатт вважає, що всі навколишні споруди й сам кам'яний комплекс були насамперед проявом колективної культури.

"Усе це – про суспільство, а не про науку", – наголосив він. На думку Скатта, неолітичні спільноти будували масштабні об'єкти не через індивідуальні амбіції, а як символ спільної ідентичності та єдності.

"Тепер ми разом – тож створімо щось, що представляє нас усіх", – так дослідник описав логіку стародавніх будівничих.