Відома російська компанія втікає зі США після того, як санкції заборонили її продукцію

"Лабораторія Касперського", яка нібито займається кібербезпекою, повідомила працівникам свого офісу в США, що цього тижня їх усіх звільняють, оскільки компанія закриває американський бізнес. Ця новина з'явилася після того, як Міністерство торгівлі країни оголосило, що остаточно забороняє продаж програм російського розробника в США з 20 липня. Компанія працювала там з 2005 року.

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Російська компанія підтвердила цю новину. Раніше вона заявляла, що буде боротись із забороною в суді, але, як тепер зрозуміло, не стала цього робити. "Компанія ретельно вивчила й оцінила вплив законодавчих вимог США, прийнявши це сумне й важке рішення, оскільки можливості ведення бізнесу в країні більше не є життєздатними", – йдеться в заяві "Лабораторії Касперського".

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Розробник антивірусного програмного забезпечення не каже, скільки людей буде звільнено, але запевняє, що "це стосується менш ніж 50 співробітників у США".

Міністерство торгівлі США оголосило про заборону в червні після "надзвичайно ретельного розслідування". Представники міністерства торгівлі не уточнили характер розслідування і що саме воно виявило, але посилалися вони на побоювання з приводу національної безпеки. За посередництвом програмного забезпечення "Касперського" Росія може шпигувати за американськими клієнтами та навіть вдаватися до саботажу систем у потрібний їй момент.

Ще у 2017 році Міністерство внутрішньої безпеки США видало директиву, яка забороняла федеральним урядовим установам і відомствам встановлювати програмне забезпечення "Касперського" на свої комп'ютери. Поправка, прийнята в Законі про асигнування на оборону 2018 року, також заборонила використання сервісів "Касперського" на військових системах США. Однак ці заборони стосувалися лише державних систем, а не комерційних. Таким чином, заборона Міністерства торгівлі минулого місяця фактично поклала край комерційному бізнесу "Касперського" в країні.

Проблеми та небезпеки

Будь-яке антивірусне програмне забезпечення вимагає надмірних привілеїв і доступу до файлів для того, щоб перевірити їх на наявність шкідливого коду. Враховуючи потенціал для зловживань, а також ворожі відносини Росії та США, уряд визнав це російське програмне забезпечення ризикованим.

Хоча офіційні особи ніколи не надавали доказів того, що російський уряд колись користувався програмами "Касперського" для шпигунства за клієнтами, добре відомою є історія, як ізраїльські шпигуни спіймали російських урядових хакерів, які використовували програмне забезпечення "Касперського" для пошуку в системах клієнтів файлів, що містять американські секрети.