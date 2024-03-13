Вчені наблизилися до створення штучного життя в лабораторії

Науковці з Інституту біологічних досліджень Салка зробили значний стрибок у напрямку створення штучного життя в лабораторії. Їхній нещодавній експеримент, в якому використовувалася молекула РНК, здатна копіювати інші типи РНК, наближає людство на крок до розуміння та відтворення умов раннього життя на Землі.

Лабораторна молекула РНК, створена командою, успішно скопіювала "РНК молоточка", яка відома своєю здатністю розщеплювати молекули, розповідає 24 Канал.

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Цей процес реплікації має вирішальне значення для дарвінівської еволюції, оскільки він забезпечує необхідні мутації, які сприяють росту, зберігаючи при цьому генетичну цілісність.

Важливе досягнення

Це досягнення – не просто технічне досягнення, воно відкриває нові двері для вивчення ранніх етапів еволюції життя. Робота дослідників потенційно може призвести до кращого розуміння того, як зародилося життя на Землі і, можливо, деінде у Всесвіті.

Хоча дослідження є новаторським, воно також піднімає важливі етичні питання щодо створення синтетичних форм життя та їхніх наслідків. В міру розвитку технологій буде важливо вирішувати ці проблеми вдумливо і відповідально.