Лабораторная молекула РНК, созданная командой, успешно скопировала "РНК молоточка", которая известна своей способностью расщеплять молекулы, рассказывает 24 Канал.

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Этот процесс репликации имеет решающее значение для дарвиновской эволюции, поскольку он обеспечивает необходимые мутации, которые способствуют росту, сохраняя при этом генетическую целостность.

Важное достижение

Это достижение – не просто техническое достижение, оно открывает новые двери для изучения ранних этапов эволюции жизни. Работа исследователей потенциально может привести к лучшему пониманию того, как зародилась жизнь на Земле и, возможно, где-то еще во Вселенной.

Хотя исследование является новаторским, оно также поднимает важные этические вопросы относительно создания синтетических форм жизни и их последствий. По мере развития технологий будет важно решать эти проблемы вдумчиво и ответственно.