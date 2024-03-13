Лабораторна молекула РНК, створена командою, успішно скопіювала "РНК молоточка", яка відома своєю здатністю розщеплювати молекули, розповідає 24 Канал.

Читайте на сайті Гігантська "чумна могила" може бути найбільшим масовим похованням у Європі

Цей процес реплікації має вирішальне значення для дарвінівської еволюції, оскільки він забезпечує необхідні мутації, які сприяють росту, зберігаючи при цьому генетичну цілісність.

Важливе досягнення

Це досягнення – не просто технічне досягнення, воно відкриває нові двері для вивчення ранніх етапів еволюції життя. Робота дослідників потенційно може призвести до кращого розуміння того, як зародилося життя на Землі і, можливо, деінде у Всесвіті.

Хоча дослідження є новаторським, воно також піднімає важливі етичні питання щодо створення синтетичних форм життя та їхніх наслідків. В міру розвитку технологій буде важливо вирішувати ці проблеми вдумливо і відповідально.