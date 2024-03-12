Детали

Точная датировка еще не проведена, но предварительные оценки свидетельствуют, что восемь чумных ям были созданы примерно в первой половине семнадцатого века. Некоторые кости имеют зеленый оттенок, потому что некоторое время это место использовалось для утилизации отходов с медного завода, расположенного неподалеку.

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Мы сохраним и законсервируем все человеческие останки, которые будут найдены на территории будущего строительства,

– говорят археологи, которые ведут раскопки.

Они предполагают, что после завершения работ весной это будет самое большое кладбище жертв чумы, что было когда-либо раскопано в Европе.



Массовое захоронение умерших от чумы / Фото In Terra Veritas

Бубонная чума ассоциируется со многими наиболее разрушительными пандемиями в истории, главным образом, с Черной смертью 14 века и чумой Юстиниана, начавшейся в 6 веке. Однако эта чрезвычайно заразная инфекция часто появлялась в виде небольших вспышек в течение веков. После Черной Смерти в Европе локальные эпидемии повторялись около 400 лет, опустошая города. Нюрнберг не был исключением. В городе даже есть знаменитое кладбище St. Rochus, посвященное чуме.

Но то, что нашли археологи из организации In Terra Veritas, выполняя то, что они считали рутинной проверкой перед началом строительства, не было просто кладбищем. Многочисленные кости говорили о чем-то гораздо более разрушительном.



Процесс раскопок / Фото In Terra Veritas

Эти люди не были похоронены на обычном кладбище, хотя в Нюрнберге есть специальные чумные кладбища. Это означает большое количество умерших людей, которых нужно было похоронить в короткие сроки без соблюдения христианского погребального обряда,

– говорит Мелани Лангбейн из Департамента охраны наследия Нюрнберга.

Чума не оставляет видимых следов на костях своих жертв, поэтому для подтверждения диагноза необходимо провести дополнительную работу. Ожидается, что анализ ДНК костей подтвердит следы чумной бактерии Yersinia pestis. Но несколько линий датировки указывают на чуму как наиболее вероятное объяснение.



Массовое захоронение умерших от чумы / Фото In Terra Veritas

Радиоуглеродный анализ останков из одной из могил датирует их периодом между концом 15-го и началом 17-го веков. Там же нашли более поздние монеты и фрагменты керамики, указывающие на начало 20-го века.

Археологи также нашли записку, датированную 1634 годом, в которой описывается вспышка чумы в Нюрнберге в 1632 и 1633 годах, которая унесла жизни около 15 000 человек. Около 2 000 ее жертв, согласно записке, были похоронены на месте нынешних раскопок.

Но последствия этого открытия значительно превышают способ, в который погибли эти люди. Оно имеет огромное значение далеко за пределами региона. Могилы содержат останки детей и стариков, мужчин и женщин. Теперь впервые можно провести эмпирически достоверный анализ большой группы населения этого периода для такого важного города, как Нюрнберг.